安倍晉三身亡／拜登悼「我的朋友」普亭稱他傑出政治家

印度孟買的一位藝術家驚聞日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，繪製一幅安倍肖像紀念他。(Getty Images)

日本 前首相安倍 晉三遇刺身亡後，多國領導人紛紛在第一時間表示哀悼，譴責暴力，並讚揚安倍生前致力於促進國際安全、合作，擘劃印太願景，為影響深遠的日本領導人。

拜登總統表示，對「我的朋友」、日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡感到震驚、憤怒且深切悲痛，這是日本和所有認識安倍的人的悲劇；拜登譴責槍枝暴力，並對其家人致上哀悼。拜登表示，在槍擊事件發生後，他嘗試聯繫日本首相岸田文雄，預計在東京時間9日上午通話；他說，岸田文雄是可靠的人，日本是美國非常穩定的盟友。

前總統川普則在自家社群平台上表示，安倍晉三遇刺是「世界性的壞消息」，熱愛國家的他「合眾為一」的力量無人能及；川普還說，希望能夠「盡速且從嚴」地處置槍手。

英國女王 伊麗莎白二世也「深感悲傷」，安倍2016年訪問英國是她的「美好回憶」，安倍熱愛日本，致力於不斷強化與英國關係的用心是「顯而易見」的。

英國首相強生表示，安倍晉三遇刺「令人難過」，他的領導風範「將被許多人銘記在心」；紐西蘭總理阿爾登則回憶說，她第一次遇到安倍時，他還不忘對她的寵物走失表示致意，這樣的小動作展現了他的敬業、寬大及仁慈。

多國領導人在悼文中譴責刺殺行為，強生說此舉「卑鄙」；法國總統馬克宏說，安倍晉三的遭遇「令人不齒」；西班牙總理桑傑士說，槍手的行徑「全然懦弱」；南韓總統尹錫悅則說，這是「不可原諒的犯罪」；伊朗外交部則說，這是「恐怖行動」。

多國領導人也在悼文中讚揚安倍晉三的領導，或是肯定安倍致力於推動國際或雙邊關係；尹錫悅就說安倍是「一位受尊敬的政治人物」，俄羅斯總統普亭則以「傑出的政治家」形容安倍。

澳洲總理亞伯尼希也說，在安倍晉三的領導下，日本成為「澳洲的觀點在亞洲最為共融的夥伴之一」；印度總理莫迪則讚揚安倍讓印度與日本的關係提升到全球性、戰略性的高度。