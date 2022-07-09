安倍晉三身亡／1家3首相注定從政 外公岸信介也遇刺

安倍晉三遇槍擊身亡。(路透)

日本 前首相安倍 晉三7日上午為參議院改選站台演講時遇槍擊身亡。安倍曾任首相長達3188天，創下「安倍障礙」，是自民黨最大派閥「安倍派」的領導人，卸任後影響力不減。如今這起刺殺事件，勢必對自民黨、乃至於日本政治板塊投下震撼彈。

出身政治世家的安倍，兩度擔任首相，第一個任期時是日本二戰後最年輕首相，第二個任期創憲政史上首相任期最長紀錄，是日本屈指可數的「政三代」人物。他卸任後仍持續發揮影響力，對台友好，近來針對俄烏戰爭發表「台灣有事日本就有事」看法，呼籲國際重視台海問題。

安倍與妻子昭惠上月剛度過結婚35周年紀念，兩人膝下無子。圖為昭惠(左)7日聽到噩耗後趕往奈探視。(Getty Images)

安倍在東京出生，老家在山口縣，這裡也是他政治生涯的出發點。安倍家族顯赫，父親安倍晉太郎曾任首相中曾根康弘的外相，外公是前首相岸信介，岸信介胞弟佐藤榮作也當過首相，加上安倍晉三，在日本號稱「一家三宰相」。

岸信介也曾遇刺。1960年6月，美日簽署新版安保條約，引發嚴重政治對立。同年7月14日，岸信介參加自民黨新任黨魁池田勇人招待會時，被右翼團體「大化會」成員刺傷，雖保住一命，但五天後宣布辭職，結束約三年半首相任期。

這樣的家族背景讓安倍注定從政。1991年父親去世，安倍兩年後宣布在父親位於山口縣的選區參選，成功當選，之後加入父親主持的自民黨派閥「清和政策研究會」，雖然2021年才成為會長，但早已是這個俗稱「安倍派」的自民黨最大派系實質領袖。

當上首相之前，政壇資歷尚淺的安倍陸續獲時任首相森喜朗和小泉純一郎重用，擔任官房副長官、自民黨幹事長和官房長官，在內閣和黨內都是耀眼明星。

2006年，安倍打敗對手麻生太郎當選自民黨黨魁，以52歲成為二戰後日本最年輕首相，未料執政一年就突然請辭，原因是長年困擾的潰瘍性大腸炎。

經過療養，安倍2012年重起爐灶，再度當選首相。此時三一一東日本大地震與福島核災發生一年多，重建之路剛要起步；日本通縮20餘年，經濟亟待刺激。

安倍上任後提出「安倍經濟學」政策，主軸為「三支箭」：擴大政府支出，寬鬆貨幣政策，以及促進民間投資。他任內重大事件包括修憲解除「自體自衛權」限制，將消費稅升至10%，因新冠肺炎疫情宣布東京奧運 延後一年，以及「森友學園」低價購地醜聞。

2020年8月24日，安倍超越叔公佐藤榮作，締造首相在任最長紀錄，但四天後就宣布因大腸炎宿疾復發，辭去首相與黨魁職務，在任時未能完成修憲宣示日本正常化主權國家地位，或許是他最大遺憾。因疫情關係，也讓他無緣親自主持一手促成的2020東京奧運。

安倍也是外交高手，2012年上任不到兩年，走訪49個國家，改寫小泉純一郎七年48國的紀錄。他與時任美國總統川普、俄羅斯總統普亭都建立了個人的信任關係。

安倍卸任首相後以國會眾議員身分，重回自民黨內派閥運作，對日本政府深具影響力，如今他不幸遇刺身亡，日本國內是否有繼承遺緒者，以及具分量的政治人物接收自民黨派系勢力，值得觀察。

安倍與妻子昭惠上月剛度過結婚35周年紀念，兩人膝下無子。