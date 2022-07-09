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安倍晉三身亡／遇害當下隨扈看前方「背面維安」大破口

記者蔡佩芳、編譯陳韻涵／綜合報導
日本前首相安倍晉三(中)8日在奈良輔選演說時，兇嫌山上徹也(右二)就在他背後。(美聯社)
日本前首相安倍晉三(中)8日在奈良輔選演說時，兇嫌山上徹也(右二)就在他背後。(美聯社)

日本前首相安倍晉三(Shinzo Abe)遭人從背後近距離射殺身亡，現場隨扈雖然站在安倍的前後，但大多數人都看向前方，後方成維安死角；現場影片顯示，安倍的隨扈在槍響後曾舉起防彈公事包阻擋，但為時已晚；國家警察廳宣布將調查安倍的維安是否過於鬆散，以及警察及武裝隨扈為何無法避免悲劇發生。

日本媒體引述國家警察廳說法報導，演講會場的維安由奈良縣警本部警備部參事官，以及東京警視廳的警官負責；為保護安倍，現場另實施人流控制、交通疏導等措施，但警察廳官員以透露太多會影響日後維安為由，拒絕透露實際動員人數及時間安排。針對各界對警衛和維安的批評聲浪，警察廳未多做回應。

安倍積極輔選，每天奔波各地發表街頭演說。安倍原定8日到長野，為自民黨新人松山三四六(Sanshirou Matsuyama)站台，但松山被雜誌「週刊文春」爆料十多年前曾與一名20多歲少女發生婚外情，安倍遂取消長野行程，改去奈良、京都和埼玉縣。

射殺日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也(右)行凶後被警員撲倒在地，當場被捕。(Ge...
射殺日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也(右)行凶後被警員撲倒在地，當場被捕。(Getty Images)

奈良警力調度 不如首都圈

各界質疑，安倍的行程臨時變動，凶嫌如何掌握他的行蹤。自民黨官網會公布重要黨務人員輔選行程，雖可藉此掌握安倍動向，但安倍7日晚才敲定奈良行程，官網並無停車位置等詳細資訊，不利事前會勘或擬定狙擊行動。

維安經驗豐富的琦玉縣前警員佐佐木保博表示，安倍臨時變更行程可能也是造成維安應變不及的原因之一，東京首都圈警力充沛，臨時調度不成問題，但對奈良縣的警力規模而言，恐怕很吃力。

流傳於YouTube的安倍遇襲現場影片顯示，安倍至少有三名貼身隨扈，其中兩人站在他的身後，但在安倍演說時，隨扈與安倍都看向前方，讓後方成為維安死角。

安倍在遭槍擊的前一天，還在東京郊區為日本自民黨的參議員候選人助選。(Getty ...
安倍在遭槍擊的前一天，還在東京郊區為日本自民黨的參議員候選人助選。(Getty Images)

防彈公事包 第二槍才舉起

第一聲槍響後，隨扈驚恐轉頭但沒有作為，安倍也轉身看向後方；第二聲槍響傳出後，隨扈才趕緊聚到安倍周遭，甚至舉起防彈公事包，但為時太晚，安倍已中彈倒地。

部分候選人的競選總部曾接到可疑電話，詢問安倍演說行程，但工作人員欲追問時便被掛電話；這是否與安倍遭狙擊有關，不得而知。

日本護衛政要的警備制度，由東京警視廳在1975年時任首相三木武夫(Takeo Miki)遭右翼人士攻擊後制定施行；匿名官員透露，日本官員維安任務會考量從背後攻擊等各項可能，「這種事曾發生，我們必須檢視安倍的維安是否充分」。

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