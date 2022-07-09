安倍對中強硬、力倡Quad 重塑亞洲地緣政治

安倍(左)在首次執政時，中日關係改善，但第二次執政後，因釣魚島(日本稱尖閣諸島)等領土紛爭和地緣政治升溫而逐漸傾向親美與反中。圖為他2014年10月與中國國家主席習近平(右)會晤。(路透)

前日本 首相安倍 晉三日本時間8日遇刺身亡，他任內重塑日本對中政策、國防及經濟，力促旨在反制中國影響力的「四方安全對話」(Quad)恢復活力，堪稱再造亞洲地緣政治風貌，影響深遠。

「南華早報」英文版8日報導，安倍兩度出任日本首相；在他主持下，日本加入跨太平洋夥伴協定(TPP)，也強化與印度、越南等區域國家的戰略夥伴盟誼，區域外則與歐盟、英國交好，提升日本國防能力；美國在川普任內片面退出TPP，安倍帶頭振興跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)；分析家認為，他致力於提升日本地位的功勞，遠大於二戰以來的任何一位日相。

安倍2007年提倡美、日、澳洲及印度四方就安全進行對談，旨在反制中國的影響力，影響地緣政治久遠。

安倍任內提出以貨幣寬鬆、財政刺激、結構改革為本的招牌經濟政策，至今仍掛名「安倍經濟學」(Abenomics)；去年11月日本推出78兆9000億日元的景氣振興方案，規模之大為史上第二，安倍在幕後力促，影響力最大。

在國防及外交政策方面，安倍以鷹派立場而出名，長期以來試圖修改日本二戰以後的非戰憲法，尤其致力於修訂「放棄戰爭、不維持對外戰力、不擁有交戰權」的憲法第九條。

安倍的民族主義立場，讓日本與中國、南韓關係經常陷入緊張，他2013年參拜日本與二戰有關的靖國神社後更是如此。

安倍(右二)縱橫日本政壇近30年，是在任最長的首相。(美聯社)

安倍任內日本與中國各個層級的交流互訪，他最後一次以日相身分會見中國國家主席習近平是在2019年；習近平在兩國峰會上指出，中、日兩國不應視對方為威脅。

安倍辭去日相一職後，對中國批評聲浪更大更尖銳；去年12月，安倍指出北京 不該再敵對其他國家，應停止向鄰國需索更多領土；當時台海局面緊張，他警告北京若攻打台灣不啻「自殺」，明白指出美、日、台必須加強戰力，反制安全方面的威脅，另外，因中國可能入侵台灣，台灣安全及民主制度遇到嚴峻挑戰，美國應拋棄長期以來的戰略模糊策略。