「安倍經濟學」紅極一時 「3箭」帶領日本走出消失10年

安倍振興了日本經濟，有強烈的民族主義，是日本近代最具爭議的政治人物。圖為他2017年在街頭與民眾互動。(路透)

安倍 晉三的政治遺產裡最引人注目的是「安倍經濟學」(Abenomics)；他在2006年首度出任首相期間開始推行安倍經濟學，但隨著他的下台而不是太多人認識，直至2012年二度拜相後，才廣為人了解。

「安倍經濟學」是指安倍晋三為了挽救日本 多年的經濟困局，所提出的一系列政策；當時日本正處於失落的十年，出現長達20年的經濟停滯，他推行一系列刺激措施及重大改革，期望能重振這個世界第三大經濟體，提高日本商品在國際上的競爭力。

「安倍經濟學」主要是使用三支「箭」讓日本經濟擺脫長達20年的停滯，分別是實行負利率的「超寬鬆貨幣 政策」、政府向基礎設施，企業投入更多資金的「財政刺激」以及解放勞動力、企業的結構性改革。

安倍2006年第一次上台時，日本剛經歷1991年至2001年的「失落的十年」時期，經濟仍處於大幅放緩的陰影下，他面臨著振興日本經濟的艱鉅任務，可惜短命的政府未能完全達成目標。

直至2012年二度上台後，安倍經濟學確實推動了經濟增長，可惜仍沒有達到戰後日本繁榮時期的速度，即使是現在，經濟規模仍低於安倍政府為2020年設定的600兆日圓(4.4兆美元)目標。

但無論如何，在他2020年因健康理由卸任時，許多經濟學家稱讚安倍晉三，讓國家比他八年前上任時更強大，能夠抵禦各種經濟衝擊。

日本在2020年初重新陷入衰退，安倍晉三的經濟方法受到質疑，但繼任的菅義偉繼續奉行安倍經濟學政策，而現任首相岸田文雄上台不久接受英國「金融時報」訪問時表示，安倍經濟學在國內生產總值、企業收益和就業方面顯然取得了成果，但未能達到創造良性循環的地步；這代表他並不會全盤接納。

日本央行行長黑田東彥8日表示，日本在擺脫長期通縮及實現持續經濟增長方面，安倍確實做了很多工作。

前財政部長桑默斯(Lawrence Summers)在評論安倍時也指出，全球發達國家的決策者在如何應對經濟停滯的挑戰時，一定會研究安倍經濟；他說安倍經濟學在財政及貨幣政策上，採取了激進的擴張性政策，並實行大膽的結構性改革政策。

桑默斯說，如果美國與歐洲再次出現經濟長期停滯，則必須仔細研究安倍經濟學，因為從某種意義上說，日本是第一個經歷經濟收縮及過度儲蓄挑戰的國家，也順利擺脫了這項挑戰。