安倍晉三「強烈民族主義色彩」 遇刺後留下兩極評價

安倍卸任首相前力促旨在親美制中的「四方安全對話」(Quad)恢復活力，堪稱再造亞洲地緣政治風貌，影響深遠。(路透)

日本 前首相安倍 晉三於日本當地時間8日在競選演講時遇刺身亡，享年67歲；這位日本在任時間最長的前首相，或許也是日本近代史上評價最兩極、也最複雜的政治人物。

右翼寵兒 盼不再為二戰道歉

美聯社指出，安倍生前強硬推動軍隊改革、認為過去的日本並未獲得歷史公平判決，他的修正主義觀點激怒了國內自由主義者和亞洲二戰受害者。與此同時，安倍重振日本經濟，帶領日本在亞洲發揮更強大作用，在他2020年因健康因素卸任下台前，堪稱維持日本政治穩定的罕見燈塔。

「安倍是日本過去幾十年最傑出的政治人物，」早稻田大學政治學者雷尼(Dave Leheny) 說：「他希望日本以他認為應得的方式在全球舞台受到尊重，並希望日本不必繼續為二戰道歉。安倍相信，其他國家應該更關注日本戰後經濟成功、和平與全球合作的紀錄，日本也應引以為豪。」

安倍是右翼寵兒，但受到許多日本自由派人士唾罵；他所珍視的「修改日本非戰憲法」夢想，最終並未成功，但引起激烈分歧；他的極端民族主義，也激怒了南韓和中國這兩個日本戰時受害者。

安倍對戰後條約和審判日本戰犯的法庭，憤憤不平；是日本右翼努力粉飾戰時暴行、推動結束對暴行道歉的核心推手。他的政治言論焦點常放在：讓日本擁有更強大軍事力量，在國際事務上扮演更重要角色，成為一個「正常、美麗的國家」。

安倍振興了日本經濟，有強烈的民族主義，是日本近代最具爭議的政治人物。圖為他2013年閱兵。(美聯社)

靠美抗中 倡民主國家新秩序

支持者指出，安倍努力提升日本在國際舞台的形象，提議建立志同道合的民主國家新秩序，以對抗中國崛起，迅速獲得美國等大國贊同；安倍推動加強美日關係，視其為強化日本防禦能力的手段，也受到華府讚揚；面對日中及日韓緊張關係，日本接納5萬名美軍在附近區域部署作為屏障。

現任首相岸田文雄 (Fumio Kishida)加強推動日本軍事能力、包括先發製人打擊能力的政策，受到安倍極大的影響。

儘管安倍的安全政策受到右翼力挺，但日本和平憲法一直受到社會大眾的普遍支持，安倍執政黨內對於修正憲法案的看法也存在分歧；許多議員更傾向於關注經濟增長。

日本前首相安倍晉三7日遭槍擊身亡後，民眾自發獻花悼念。(路透)

因病卸任 遺憾戰後問題未解

安倍2006年以52歲之齡成為日本最年輕首相，但一年後以罹患潰瘍性結腸炎須調養恢復為由，請辭下台；之後六年，日本領導層年年換人，政策缺乏穩定性，堪稱日本政治「旋轉門」時代。2012年安倍再度當選自民黨總裁，同年領導在野的自民黨贏回執政權，成為平成時代唯一兩度拜相的首相。2020年他再次以潰瘍性結腸炎復發為由卸下首相職務。

當時安倍告訴記者，他的許多目標因此未能實現讓他很「痛苦」。除了修憲失敗，他也未能解決其他幾個未完成的戰爭遺留問題，包括未與北韓關係正常化、未解決與鄰國的島嶼爭端、未與俄羅斯簽署和平條約以正式結束二戰敵對狀態。

但安倍表示，他很自豪日美安全聯盟日益壯大，在他引領下首次有美國現任總統訪問原子彈爆炸城市廣島；也因為他打包票承諾福島核災會得到控制，協助東京拿到了2020年奧運主辦權。