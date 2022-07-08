美中外長將於G20財長會場邊會面 為增進拜習互動鋪路

美國國務卿布林肯（左）本周可能與中國外長王毅會晤。美聯社

美中外長預定本周會晤，為促進美國總統拜登 和中國國家主席習近平的互動鋪路，然而中國專家認為，這場會面不會為美中關係帶來突破。

20國集團（G20）外長會議8日於印尼峇里島登場，中國外交部長王毅 和美國國務卿布林肯料將在場邊對雙方的諸多歧異交換看法，例如中國的人權紀錄、俄烏戰爭、及美國在印太地區的動作等議題。

拜登政府已擴大印太地區的布局，藉由結盟其他國家和加碼該地區的投資，來抗衡中國的影響力。華府形容，北京 利用強大的經濟實力，施壓其他國家接受其政策立場，已成為迅速崛起的威脅。

為控管雙邊關係，美中高層官員的對話仍持續進行，卻不足以讓情勢降溫。

今年3月，白宮國家安全顧問蘇利文與中共外交高層楊潔篪在羅馬會晤。觀察家指出，美中官員會面，可望為拜習的互動鋪路。在這場會面結束的數日後，拜登與習近平舉行了虛擬峰會。

北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍說，王毅和布林肯會晤，確認了雙方高階官員仍持續互動，但他認為中美外長會面不會帶來突破性的進展。

達巍表示，王毅和布林肯可能討論俄烏戰爭，但王毅或將重申北京的立場，不會試圖出面調停俄烏戰火。他說，這是為了不讓美方誤解中國的立場。