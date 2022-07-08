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美中外長將於G20財長會場邊會面 為增進拜習互動鋪路

編譯陳律安／綜合外電
美國國務卿布林肯（左）本周可能與中國外長王毅會晤。美聯社
美國國務卿布林肯（左）本周可能與中國外長王毅會晤。美聯社

美中外長預定本周會晤，為促進美國總統拜登和中國國家主席習近平的互動鋪路，然而中國專家認為，這場會面不會為美中關係帶來突破。

20國集團（G20）外長會議8日於印尼峇里島登場，中國外交部長王毅和美國國務卿布林肯料將在場邊對雙方的諸多歧異交換看法，例如中國的人權紀錄、俄烏戰爭、及美國在印太地區的動作等議題。

拜登政府已擴大印太地區的布局，藉由結盟其他國家和加碼該地區的投資，來抗衡中國的影響力。華府形容，北京利用強大的經濟實力，施壓其他國家接受其政策立場，已成為迅速崛起的威脅。

為控管雙邊關係，美中高層官員的對話仍持續進行，卻不足以讓情勢降溫。

今年3月，白宮國家安全顧問蘇利文與中共外交高層楊潔篪在羅馬會晤。觀察家指出，美中官員會面，可望為拜習的互動鋪路。在這場會面結束的數日後，拜登與習近平舉行了虛擬峰會。

北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍說，王毅和布林肯會晤，確認了雙方高階官員仍持續互動，但他認為中美外長會面不會帶來突破性的進展。

達巍表示，王毅和布林肯可能討論俄烏戰爭，但王毅或將重申北京的立場，不會試圖出面調停俄烏戰火。他說，這是為了不讓美方誤解中國的立場。

王毅 拜登 北京

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