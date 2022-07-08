英保守黨新黨魁未定 強生可能暫留任首相

強生(中)文筆犀利，個性鮮明，又是電視名嘴，曾在英國政客十分吃得開。圖為他2019年參選保守黨黨魁時吃大號冰淇淋。(美聯社)

英國 首相強生宣布去保守黨黨魁；美聯社分析報導，可能還需要數周、甚至數月的時間才會知道下一任首相是誰，這段期間，強生仍可能繼續擔任首相職務，但是鑒於他「眾叛親離」的處境，若執意如此，恐怕將讓英國政府一時間陷入動盪不安。

強生目前依然是英國首相，直到選出下任黨魁為止；所有保守黨籍議員都有資格爭奪黨魁位置，這將會是好幾輪的淘汰賽，直到剩下最後兩名競爭者後，再交由全國18萬保守黨員投票 ，決定下一任保守黨魁，也因為保守黨現在是議會多數黨，所以新任黨魁也將是下一任英國首相。

爭奪保守黨魁需要數周的時間，而且具體時程受到後座議員的控制，例如梅伊(Theresa May)2019年辭去保守黨魁後，依然擔任超過一個月的首相。

沒有跡象顯示強生會立刻辭去首相職務，但最終可能由不得他；原因在於，強生辭去保守黨魁的原因，就是因為太多官員辭職，目前已經到了政府難以正常運作的地步，保守黨內要求強生辭去首相職務的呼聲亦大；因此，如果強生執意繼續領導看守政府，那英國政府短期間內將處於動盪不安之中。

如果強生辭去首相職務，預料副首相拉布(Dominic Raab)將會代理英國首相。

能夠從保守黨魁爭奪中脫穎而出的潛在人選眾多，包括近期辭職的前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)、現任財政大臣札哈威(Nadhim Zahawi)、外交大臣莉茲‧特拉斯(Liz Truss)、檢察總長蘇拉‧布雷弗曼(Suella Braverman)、國防大臣華萊士(Ben Wallace)等。

英國定於2024年12月舉行下一次全國性的大選；按傳統，強生的繼任者可能會宣布舉行大選，以彰顯自己受到選民普遍認可；但是在當前高通膨及強生醜聞引發民怨，俄羅斯入侵烏克蘭 的戰事下，這可能不是個好選擇。