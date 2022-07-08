大嘴強生對女王、柯林頓都嘲笑 「派對門」受重創

英國首相強生7日在倫敦唐寧街10號首相官邸前宣布辭職時，民眾聚集圍觀。(路透)

從就學、記者生涯到從政，當過倫敦市長、外相和首相，結婚三次有七個小孩，從各方面來看，強生都可說是「人生勝利組」。

58歲強生出生於紐約，父親有土耳其血統。他中學就讀名校伊頓公學，大學進入牛津主修古典學。

記者生涯 曾爆造假

大學畢業後，強生進入「泰晤士報」當記者，工作表現差強人意。急於表現的強生於是編造一段受訪內容，因為報導造假而被開除。他寫信給每日電訊報毛遂自薦獲錄用，25歲就當上駐布魯塞爾記者。儘管被派駐歐盟總部，強生的報導卻漸顯露疑歐傾向，同業認為他的言論過於偏頗，也質疑報導可信度，曾被揪出引用數據有誤。然而強生卻憑著犀利文筆吸引讀者，逐漸打開知名度。

1994年強生被調回電訊報總社，擔任助理主編兼首席政治專欄作家，此時他已有意從政。他爭取到電訊報旗下「旁觀者」周刊固定專欄，開始接電視通告頻頻露臉。他的專欄常出現思想對立「網內互打」錯亂情形，也常拖稿，作為電視名嘴倒是反應不錯。

言詞犀利 常見失言

只當了三年首相的強生(左)7日請辭。圖為他2019年7月24日在當選保守黨黨魁後，前往白金漢宮晉見女王伊莉莎白二世(右)。(美聯社)

強生言詞犀利，但有時口無遮攔，曾形容前美國國務卿喜萊莉．柯林頓像個精神病院護理師，還說英國女王 喜歡大英國協的部分原因，是因常有土著小孩揮舞旗幟為她歡呼。

2001年，強生利用保守黨的內部分裂成功卡位，當選牛津郡亨利選區下議院議員。2008年他參選倫敦市長，打敗爭取連任的工黨市長李文斯頓，2012年當選連任並成功舉辦奧運，意氣風發。

脫歐 大將 乘勢出線

卸任市長前一年，強生二度當選下議院議員。隔年強生成為脫歐運動焦點，他公開表態支持脫歐，英國6月舉行公投，以微幅優勢通過脫歐，首相卡麥隆請辭，繼任者梅伊任命強生為外相。2019年梅伊因處理脫歐事務引發黨內分歧宣布請辭，脫歐大將強生乘勢參選當選黨魁和首相。

首相任內，強生成功讓英國在2020年1月底脫離歐盟。但他上任三年，醜聞不斷，包括任命副黨鞭因性騷醜聞辭職、保守黨議員爆性醜聞、保守黨議員遊說案及唐寧街官邸裝修費用爭議等。

當然對他殺傷力最大的還是他本人的「派對門」。2020年新冠疫情 爆發，英國一度成為歐洲重災區，強生該年3月底確診，一度住進加護病房，之後康復，英國疫情也逐漸緩和。然而去年媒體揭露首相官邸在封城防疫期間違規辦派對，強生夫婦也參加，「派對門」事件導致黨內上月對他發起不信任投票，有「塗油的小豬」之稱的強生雖過關，但威信掃地。如今又因用人不當和說謊導致眾叛親離，終於被迫下台。

兩段婚姻 都疑外遇

強生的私生活和從政之路一樣精采，一頭雜亂金髮、不修邊幅的他，前兩段婚姻皆疑因婚外情離異，還有一名私生子。2018年強生和第二任妻子惠勒進行離婚訴訟時，他已和凱莉．席孟茲同居，兩人去年5月低調完婚。