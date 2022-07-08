遭逼宮下台… 強生精於勝選門道 卻搞垮自己

拜登總統(左)2021年10月30日在羅馬出席G20峰會時，與英國首相強生(右)交頭接耳。(美聯社)

英相強生(Boris Johnson)任內一開始搞定了脫歐 ，還展現親民風格，讓保守黨吸引眾多藍領選民，在2019年大選大勝；然而，最終強生的輕浮、漠視規則、不誠實、缺乏個人道德、缺乏強烈政治信念，終於讓自己垮台。

醜聞多 好運漸耗盡

英國 天空電視台(Sky News)報導，強生擔任首相期間，比先前首相經歷更多風風雨雨；他的崛起與掌權展現出他精於勝選訣竅，以及從一樁樁醜聞逃出升天，不過隨著危機增加，他的好運也逐漸耗盡。

強生2019年大選獲得壓倒性勝利，他以無懈可擊的姿態接下首相，並帶領多數黨終結脫歐導致的國會僵局。保守黨先前選他為領袖，並非因為他展現領導風範，純粹是因為黨員認為他能夠贏得其他人無法勝出的選舉。

保守黨想也想不到，強生當時能在全國各地吸引大量選民，保守黨甚至認為強生可在唐寧街(Downing Street)主事十年以上；殊不知兩年半後，一切風雲變色。

民眾收看強生辭職記者會。(路透)

被控用人唯親、貪腐

華盛頓郵報(WP)報導，強生逃過一樁又一樁的醜聞，他在新冠疫情的初期因應慘不忍睹，他本人甚至一度確診病危；他還屢屢被控用人唯親和貪腐。

英國國會政治向來有爆發醜聞後，會面臨恥辱的不成文循環，但這種舊習卻無法在強生身上作用；華郵 指出，強生爆發醜聞，但從未承受恥辱，由其他人來當代罪羔羊。

金融時報(FT)指出，強生對副黨鞭品契爾(Christopher Pincher)的包庇，品契爾助強生勝選並坐穩位置，強生不管他的私德和性騷擾前科，照樣任用。強生用人不當出事後還說謊，重創誠信，是導致他下台的核心問題，這反映強生缺乏道德準則。

路透認為，強生的危機也來自英國脫歐後許多問題和爭論沒有解決，政府政策諸多矛盾。

華郵指出，接連醜聞並未磨垮強生，卻反讓他的幕僚筋疲力盡，幕僚體認到，強生的名聲會連累他們，無法讓他們沾光。

脫歐被視為衰退元兇

經濟學者認為，強生的指標性脫歐政策將被視為英國近年停滯與衰退的元兇；強生下台後，那些急於取代強生的人將面臨公共債務、能源價格高漲、歐盟關係和北愛爾蘭等一系列問題。

強生的繼任者將發現，至少在今年，這些問題難以解決；英國政治大膽且打破常規的年代即將告終，但餘波盪漾恐持續多年。