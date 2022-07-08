逾50官員辭官逼宮 英相強生黯然辭職

英國首相強生7日在倫敦唐寧街10號首相官邸外發表談話，宣布辭任保守黨黨魁，將留任首相直到選出新黨魁。(路透)

在政府約50名官員辭職逼宮下，醜聞不斷的英國首相強生(Boris Johnson)7日黯然同意下台；他表示自己雖有強大民意託付，奈何黨內同志不以為然；批評者則說強生直到最後還不肯負責、認錯。

強生辭職消息傳出，美國總統拜登 稱美英「特殊關係」強健不變，俄羅斯政界對他冷嘲熱諷，烏克蘭 總統澤倫斯基 則致電強生，對他辭職表示難過，誠摯感謝他任內對烏國的支持。

強生在唐寧街十號首相官邸外發表談話，表示將留任看守，直到黨內選出繼任黨魁；58歲的強生三年任內帶領英國脫離歐盟、度過新冠疫情、在烏俄戰爭中大力支持烏克蘭，但他醜聞接連不斷，最近一樁是任命遭譴責為性行為不檢人物出任副黨鞭。

圖為強生宣布辭職後返回官邸。(歐新社)

看守6周 黨內有人巴不得他馬上走

強生可能看守內閣六周，但保守黨內有人巴不得他馬上走人；7日辭去科學部長的弗里曼(George Freeman)指出，以強生的性格，很難想像他在難堪的處境下會低調打點政務不生事。

強生成為繼柴契爾(Margaret Thatcher)、史密斯(Iain Duncan Smith)、梅伊(Theresa May)之後，又一位被保守黨同志怒火逼下台的黨魁。

約50名內閣大臣、部長及各級官員過去幾天因強生任官風波而辭職；官員大批走人，國政陷入停滯，有些國會委員會因此便沒有相應部會官員可以質詢。

無力回天 連最親近盟友都不挺他了

強生以最近一次大選保守黨大勝為由，聲稱擁有龐大民意託付，仍想操持國政，但是在最親近盟友、新獲任財相的札哈威(Nadhim Zahawi)公開發言，要他以國為重而辭職後，強生終於低頭。

強生表示，過去幾天試著說服同仁，指國政建樹很大，上次大選選民大力相挺，這時候換政府很不恰當，可惜無法說服大家。

拜登：美英關係堅強 俄酸：蠢蛋走了

強生宣布辭職後，拜登總統發表聲明，指美、英兩國特殊關係強健不變；拜登並未點名強生，也沒公開談論他辭職一事，只強調華府會與英國政府就重大事宜，包括烏俄戰爭，繼續共事。

俄國政客們7日則歡迎強生下台消息，笑罵「蠢蛋小丑」的強生終於因為帶領軍援烏克蘭對抗俄國侵略而走人；克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)扼要談及強生的下台說，「他不喜歡我國，我國也不喜歡他。」

感謝強生 澤倫斯基送暖說「悲傷」

強生不久前曾到訪基輔，烏克蘭總統澤倫斯基發表聲明說，對強生辭職很是難過，「聽聞強生辭職消息，不光是我，整個烏克蘭社會咸感悲傷；我的內閣、全體烏克蘭人都感謝你(指強生)的協助。大英的繼續相挺，烏國不會懷疑，覺得惋惜的是你的個人領導風格及領袖魅力，讓援助顯得與眾不同。」