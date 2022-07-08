誰接任強生？英國首相爭奪戰 2人選呼聲高

英國首相強生7日黯然辭去保守黨魁。(新華社)

英國 首相強生7日黯然辭去保守黨魁後，檢察總長蘇拉‧布雷弗曼(Suella Braverman)及國會議員圖根哈特(Tom Tugendhat)均公開宣稱有意角逐首相一職；美聯社7日報導，外界認為，最有望繼任首相的人選應為前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)或外交大臣莉茲‧特拉斯(Liz Truss)。

國會議員圖根哈特

保守黨籍國會議員圖根哈特。(Getty Images)

48歲的圖根哈特出身軍旅，現擔任下議院外交事務委員會主席；他在「每日電訊報」撰文表示，自己正廣泛諮詢同僚，組成聯盟，俾彌合政府分裂；他強調自己有軍旅、民代的歷練，從政紀錄零汙點。

圖根哈特在保守黨內力批強生，反對2016年英國脫歐 公投，另敦促英國對中國立場要更強硬。

檢察總長布雷弗曼

檢察總長布雷弗曼。(路透)

42歲的布雷弗曼6日便在電視專訪上表示，有意角逐首相一職，她跟家人移民到英國，「深深感謝這個國家」；布雷弗曼是強生內閣官員，宣布角逐首相令很多人吃驚；她是疑歐派、支持脫歐；2015年當選下議院議員，2020年獲強生任命為檢察總長。

前財政大臣蘇納克

接任英國首相的熱門人選─財政大臣蘇納克。(美聯社)

蘇納克在各路角逐人馬中，被視為最有希望脫穎而出，擔任保守黨魁；他在5日辭去財相一職，發公開函指責說，民眾殷盼政府的掌舵人要合宜、稱職且認真，自己要為這些標準奮戰，故辭去財相一職。

42歲的蘇納克有一段時間被視為保守黨內最明亮的上升之星，目前賭盤也最看好他接替強生；但他6月參加在首相官邸舉辦的「派對門」(partygate)慶生會，也遭警方罰款，讓他聲望受到重挫；英國通膨嚴重影響民生，也讓蘇納克挨批。

外交大臣特拉斯

接任英國首相的熱門人選、外交大臣特拉斯。(Getty Images)

46歲的特拉斯去年9月由貿易大臣轉任位望更高的外交大臣，此後在黨內擁戴力量便告增加；她一度支持英國續留歐盟 ，但後來轉為脫歐大將，目前擔任首席談判人，與歐盟商談脫歐後事宜；特拉斯在保守黨內人氣很旺，有人形容由她看得到前首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)的身影。

國防大臣華萊士

國防部長華萊士。(美聯社)

華萊士(Ben Wallace) 也有望繼任強生，他向來以直言不諱而獲人愛戴，另大力推動英國增加國防開支，現年52歲的他久經沙場，最近更因英國大力因應俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，而聲望大增。根據英國廣播公司BBC針對保守黨內的民調，華萊士目前獲得最多支持。

其他人選

貿易部長茉丹特(Penny Mordaunt) ，還有也在5日辭職的衛生大臣賈維德(Sajid Javid)等人，都可能接替強生。