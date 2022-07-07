我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

天空泛「詭異綠光」 強烈雷暴挾「壘球冰雹」侵襲5州

編譯孫梁／綜合6日電
強烈對流風暴橫掃五州，時速近百哩強風讓天空變綠，圖為風暴中的南達科他州。(取自推特)
強烈對流風暴橫掃五州，時速近百哩強風讓天空變綠，圖為風暴中的南達科他州。(取自推特)

中西部和大平原地區5日出現快速移動、範圍廣泛、破壞力極大的雷暴天氣，100哩寬的強風有如龍捲風般掠過南達科他和愛阿華州的部分地區、內布拉斯加、明尼蘇達和伊利諾州，部分州的陣風時速近百哩，電線桿和樹木被吹倒，降下壘球般大小的冰雹，造成門窗破損、機棚和穀倉被毀，數以萬計的用戶斷電，部分地區更出現整個天空一片綠的景象。

強風來襲時，南達科他州休倫鎮(Huron)的陣風時速96哩，艾加鎮(Agar)是時速91哩，麥納鎮(Miner)的時速99哩。從南達科他到伊利諾州都有電線桿和樹木倒地，部分倒下的電線桿和樹木砸中了房屋和車輛，數萬戶居民的供電中斷。

強風襲擊前，數萬民眾目睹到天空變色，彷彿是綠色的霓虹燈，天際線泛著磷光。

美國氣象學會和國家氣象局表示，移動迅速的大面積風暴天氣屬於「德雷科」(derecho)，也就是強烈對流風暴，波及的地區至少400哩長、寬60哩以上，陣風時速超過75哩。中西部地區5日的強烈風暴是典型的德雷科，南達科他州許多城鎮紀錄的陣風時速為84哩到99哩，內州巴特鎮(Butte)是82哩，愛阿華州哈特利鎮(Hartley)為79哩，明州馬諾利亞鎮(Magnolia)是64哩。南達科他州Sioux Falls鎮的時速58哩強風連續了45分鐘，陣風達80哩。

強風襲來時天空變綠引發人們的好奇心，在社群媒體驚嘆天空的景色奇異，數十名愛好者逐風而行，其中許多人從未見過彩色天空。專家指出，風暴中的大量水珠和冰雹濾掉了所有顏色的波長，只剩下藍色的波長穿透到雲層下方，而藍色與傍晚時分日落產生的紅黃色相融合，形成了綠色天空。

科學家認為，高溫助長了中西部地區5日的雷暴天氣，人為造成的氣候變遷促使氣溫升高，可能加劇雷暴天候的形成。

氣象部門在密切追蹤雷暴的移動路線，中午時分宣布提高警戒級別，發布從南達科他州東部到明州西南部和愛州北部一帶有強烈雷暴天氣的警告。衛星雲圖顯示，雷暴移動期間吞噬了東方的溫暖潮濕氣流；到5日晚間，強烈對流風暴移動了至少500哩。

風暴 南達科他州 明州

上一則

國慶槍擊╱兇嫌父護子心切？曾掩護持刀、助買槍

下一則

FBI局長示警：中國若犯台 恐致全球最可怕商業崩潰

延伸閱讀

強烈雷暴襲中西部5州 天空出現詭異綠光

強烈雷暴襲中西部5州 天空出現詭異綠光
紐約市今晚迎強風暴雨 3日及國慶當日轉晴

紐約市今晚迎強風暴雨 3日及國慶當日轉晴
劉強東性侵賠償金 律師初估千萬起跳

劉強東性侵賠償金 律師初估千萬起跳
撞死人還撒謊 南達科他州檢察長兩項彈劾罪成丟官

撞死人還撒謊 南達科他州檢察長兩項彈劾罪成丟官

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎