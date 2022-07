天空泛「詭異綠光」 強烈雷暴挾「壘球冰雹」侵襲5州

中西部和大平原地區5日出現快速移動、範圍廣泛、破壞力極大的雷暴天氣,100哩寬的強風有如龍捲風般掠過南達科他和愛阿華州的部分地區、內布拉斯加、明尼蘇達和伊利諾州,部分州的陣風時速近百哩,電線桿和樹木被吹倒,降下壘球般大小的冰雹,造成門窗破損、機棚和穀倉被毀,數以萬計的用戶斷電,部分地區更出現整個天空一片綠的景象。

強風來襲時,南達科他州 休倫鎮(Huron)的陣風時速96哩,艾加鎮(Agar)是時速91哩,麥納鎮(Miner)的時速99哩。從南達科他到伊利諾州都有電線桿和樹木倒地,部分倒下的電線桿和樹木砸中了房屋和車輛,數萬戶居民的供電中斷。

強風襲擊前,數萬民眾目睹到天空變色,彷彿是綠色的霓虹燈,天際線泛著磷光。

美國氣象學會和國家氣象局表示,移動迅速的大面積風暴 天氣屬於「德雷科」(derecho),也就是強烈對流風暴,波及的地區至少400哩長、寬60哩以上,陣風時速超過75哩。中西部地區5日的強烈風暴是典型的德雷科,南達科他州許多城鎮紀錄的陣風時速為84哩到99哩,內州巴特鎮(Butte)是82哩,愛阿華州哈特利鎮(Hartley)為79哩,明州 馬諾利亞鎮(Magnolia)是64哩。南達科他州Sioux Falls鎮的時速58哩強風連續了45分鐘,陣風達80哩。

強風襲來時天空變綠引發人們的好奇心,在社群媒體驚嘆天空的景色奇異,數十名愛好者逐風而行,其中許多人從未見過彩色天空。專家指出,風暴中的大量水珠和冰雹濾掉了所有顏色的波長,只剩下藍色的波長穿透到雲層下方,而藍色與傍晚時分日落產生的紅黃色相融合,形成了綠色天空。

No, the Hulk didn't make an appearance in South Dakota today, but the skies turned dark, and an eerie shade of green in Sioux Falls on Tuesday as a powerful #derecho moved through. #SDwx



