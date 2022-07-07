熱浪、暴風雨、水災… 18州7800萬人 本周面臨極端天氣

從蒙大拿到南加州已出現250個破壞性風暴。圖為佛州邁阿密市因風暴引發洪水，汽車泡在水里。(Getty Images)

全美18州本周末迎來熱浪 等極端且惡劣的氣候，預估將有7800萬人受到衝擊；國家氣象局(National Weather Service)指出，堪薩斯、奧克拉荷馬、密蘇里、田納西東部和阿肯色州7日左右的溫度恐將達華氏100度上下。

蒙大拿到南加州一帶已出現250個破壞性風暴，維吉尼亞、馬里蘭和科羅拉多州甚至出現三個龍捲風；南達科他州則面臨狂風襲擊，風速達到每小時100哩，而且還挾帶壘球大小般的冰雹。

華府地區、俄亥俄、西維吉尼亞和印第安納州亦發布洪水 預警，印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)已啟動洪水警報；此外，用來衡量體感溫度的酷熱指數在華府的6日下午已達到100度以上。

當局6日獲報國內兩大地區將出現惡劣氣候，其一為印第安納至北卡羅來納州，包括印第安納波利斯(Indianapolis)、辛辛那提(Cincinnati)和洛麗(Raleigh)等大城市；這些地方飽受狂風摧殘，風速達每小時70哩。

另一惡劣氣候將出現在蒙大拿州，估計也會受到狂風和冰雹襲擊。

德州至俄亥俄州和維吉尼亞州 一帶氣溫則持續上升，當地政府已發出熱浪警報；堪薩斯市(Kansas City)、聖路易(St. Louis)、曼菲斯市(Memphis)和路易維爾(Louisville)6日的酷熱指數甚至逾110度，當局針對這些城市發布熱浪警報(Excessive heat warning)。

專家還預測，南部地區將在本周末出現破紀錄、或接近破紀錄的高溫；國家氣象局更提醒這些地區的民眾，尤其是65歲以上的長者、嬰幼兒、患有慢性疾病、低收入戶，以及運動員和長期在戶外工作的人士嚴防高溫。