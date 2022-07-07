328：278 歐洲議會票決：天然氣、核能列綠能

歐洲議會7日投票通過將天然氣和核能投資列入永續綠色能源的重要議案，向環保的綠能邁進一大步。(Getty Images)

歐洲議會6日投票 決議，將部分核能和天然氣 發電標記為「綠色能源」；這項備受各界關注的重要決定，可能形塑未來多年的氣候政策；環保團體則強烈批判此舉是將核能和天然氣「漂綠」，有可能經由法律來挑戰。

環保團體怒嗆「漂綠」

歐盟 是在2020年7月擬定「歐盟永續活動分類標準」(EU Taxonomy for sustainable activities)，做為歐盟實現2050年碳中和目標的項目投資指南。俄羅斯2月入侵烏克蘭前幾周，歐盟執行機構提議在某些情況下，將部分天然氣和核能歸類為「過渡性」綠色投資，立即引來反對聲浪。

五個月後，俄烏戰爭延續未息，俄羅斯挾天然氣要脅停產、全球能源危機加劇，歐盟議會環境和經濟委員會於6月提案反對該計畫，6日在歐洲議會所在地法國史特拉斯堡進行決定性投票，最後以328票對278票，33票棄權，否決了反對推動該計畫的提案。

圖為來自義大利的環保示威者，7日在歐洲議會前表達支持綠能分類。(美聯社)

若無反對 法案明年生效

如果歐洲議會和成員國在11日之前未提出反對，分類法授權法案將於明年生效。

核電及燃氣發電是否可在任何情況下被認為是永續或綠色能源，是爭議核心；在俄烏戰爭開打前，納入天然氣獲得歐盟成員國支持，認為在各國擺脫石化燃料、提高可再生能源產能的同時，有必要將天然氣作為「橋樑」；至於核電，儘管德國強烈反對，法國和其他國家仍推動將其納入。

支持將天然氣和核能納入綠色能源標籤的人士認為，可再生能源有必要緩解過渡，尤其現在需要考慮戰爭對能源價格的影響。

歐盟執委會大讚「務實」

歐盟執行委員會(European Commission)對投票結果表示歡迎，稱這是協助各國實現氣候中和的「務實做法」。歐洲議會西班牙議員加里卡諾(Luis Garicano )也在推特寫道，「完美的能源轉型並不存在，明智轉型需要的不僅是再生能源。」

但批評者不買帳；許多人擔心歐盟氣候目標將因此益發疲軟無力。在史特拉斯堡宣讀計票現場，時聞噓聲；綠色和平環保活動組織直斥此表決為「骯髒政治」，將「讓更多錢流入普亭戰爭基金」。

圖為支持核電的環保人士扮成北極熊，7日在法國史特勞斯堡的歐洲議會總部外，表達贊成核電被列為綠能的投票。(美聯社)

瑞典環保少女：偽善、不幸

瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)6日於推特發文寫道，「這將延遲迫切需要的真正永續轉型，加深我們對俄羅斯燃料的依賴；偽善如此觸目，不幸但並不令人驚訝。」

與此同時，歐洲領導人普遍面臨油價飆升、國內要求政府採取更多行動的聲浪。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)6日表示，執委會正制定緊急計畫以「保護我們的單一市場和工業供應鏈免受中斷」； 歐盟部長26日也將舉行特別會議，討論能源部門的「冬季準備」。