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國慶長周末不平靜 全國發生逾500起槍案

編譯陳韻涵／綜合5日電
數據顯示，4日發生的芝加哥海嵐公園市槍擊案是全美今年第309宗大規模槍擊案，1日到4日全美發生逾500起槍案。圖為海嵐公園市現場仍圍拉警線，保護現場。(美聯社)
數據顯示，4日發生的芝加哥海嵐公園市槍擊案是全美今年第309宗大規模槍擊案，1日到4日全美發生逾500起槍案。圖為海嵐公園市現場仍圍拉警線，保護現場。(美聯社)

非營利調查機構「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)數據顯示，4日發生的芝加哥海嵐公園市(Highland Park)槍擊案是全美今年第309宗大規模槍擊案，1日到4日全美發生逾500起槍案，其中包括至少11宗大規模槍案，已知造成220人死亡、570人受傷。

美中地區除了海嵐公園的槍案外，印第安納州國慶街坊派對5日凌晨傳出槍響，造成三死七傷，明尼蘇達州河岸派對也冒硝煙，八人受傷送醫。

槍枝暴力在國慶連假頻繁發生，「槍枝暴力檔案」數據顯示，1日到4日全美發生逾500起槍案，僅五個州沒通報此期間發生的槍擊案。

國慶日出現槍枝暴力增加的情況並不罕見，往年亦然；去年國慶假期，槍枝暴力造成逾180人死亡、516人受傷。

「槍枝暴力檔案」指出，海嵐公園市槍擊案是全美今年第309宗大規模槍擊案(mass shooting)，國慶周末發生至少11宗大規模槍案，已知造成220人死亡、570人受傷；該組織對於大規模槍案的定義是單一事件造成四人以上傷亡，不含兇手。

截至5日晚，「槍枝暴力檔案」資料庫顯示，全美今年已發生315宗大規模槍案，至少2萬2500人死於任何形式的槍枝暴力，受傷人數幾乎與死者人數相當。

國慶假期5日結束，但槍枝暴力未歇；印州西北部湖郡(Lake County)的蓋瑞(Gary)住宅區街坊派對5日凌晨0時45分左右傳出槍響，造成兩男一女死亡；副警長偉斯特菲爾德(Dawn Westerfield)表示，死者年齡分別為20、25和26歲，另有七人受傷，初步研判不只一人開槍。

另在明尼蘇達州，該州東北部的繁榮島公園(Boom Island Park)河畔4日深夜11時30分左右發生槍擊案，八人受傷送醫。

明尼亞波利斯(Minneapolis)公園巡警表示，警方接獲報案，稱有民眾遭不明人士開槍襲擊。

明尼亞波利斯公園與遊憩局發言人桑默斯(Dawn Sommers)表示，繁榮島公園當晚沒有正式的國慶慶典或放煙火活動，可能是民眾私下狂歡。

槍擊 明尼蘇達州 印第安納州

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