芝城槍擊／8旬老翁到8歲稚童…7人遇害

78歲的托列多—札拉格札，自墨西哥來探視親人，卻不幸遇害。(取自臉書)

芝加哥 海嵐公園國慶遊行 大規模槍擊慘案喪生的被害人中，有要靠助步器行走的78歲老翁，有63歲的猶太會堂婦女，有高齡88歲還每天上班的健康長者，還有一對帶小孩在場的年輕夫妻雙雙遇害，兩歲大幼童身上沾滿父母鮮血，瞬間變成孤兒，老弱婦孺都無法避免天人永隔的悲劇。

他78歲坐輪椅 身中3槍亡

78歲的托列多—札拉格札(Nicolas Toledo-Zaragoza)本不想參加那場國慶日遊行，但他家人不想錯過，甚至事發前一晚的午夜便在觀景好地點擺設座椅；老爺爺坐在自己輪椅上，地點在遊行路線旁，遇到兇手開槍，子彈亂飛，他身中三槍而亡；幾個月前他還住在墨西哥 ，應家人催促才搬到海嵐公園；他的家人說，本想好好照顧老人家安享晚年。

37歲凱文‧麥卡錫及35歲艾琳娜都不幸喪生。(取自GoFoundMe網站)

年輕夫妻雙亡 獨留2歲兒

38歲女子勞倫‧席爾瓦(Lauren Silva)跟男友當時要去餐廳吃飯，聽到槍聲，案發後他們發現一名鮮血泪泪流出的男子，男友跟她兒子忙亂地想幫中槍男子，但男子已經沒有反應了；席爾瓦發現男子身子底下壓著一個兩歲男童，沾滿父親的血漬，孩子一直在問他爸媽還好嗎？她抱起孩子，無言以對；後來證實孩子的爸媽37歲的凱文‧麥卡錫(Kevin McCarthy)及35歲的艾琳娜(Irina McCarthy)都不幸喪生。

他88歲仍上班 躲不過濫射

88歲長者史特勞斯(Stephen Straus)是金融顧問，育有兩名子女，現有四名孫子女，每天還搭火車由海嵐公園前往芝加哥市的公司上班；他的侄女辛西亞‧史特勞斯(Cynthia Straus)說，「伯伯極講榮譽，一生都在照顧家人、幫忙朋友，真不該以這種方式撒手人寰。」

「以色列北岸教會」 的63歲賈克琳‧珊德海姆不幸遇難。(取自臉書)

她63歲喪生「明媚的光消失」

「以色列北岸教會」(North Shore Congregation Israel)也證實，63歲的女性員工賈克琳‧珊德海姆(Jacquelyn Sundheim)不幸在這場屠殺慘案中喪生；她的朋友說，珊德海姆擅長協調，一切都願幫忙，像明媚的光，不幸在那個黑暗的日子消失。

湖郡警局副警長柯維利(Christopher Covelli)指出，在慘案中喪生的七人當中，由八旬老翁到八歲稚童都有，4日蒙難的六人都是成年人，第七人不幸5日過世；其中五人是海嵐公園的居民。