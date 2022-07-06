芝城槍擊／步槍火力大 醫：內臟流出像「被炸開」

海嵐市警局長與市長羅特林(右)5日記者會說明案情。羅特林認識幼時兇嫌克里莫。(美聯社)

伊利諾州海嵐公園市(Highland Park)槍擊 案後，該市2013年通過的半自動武器和大容量彈匣禁令再度成為焦點，伊州 官員認為鄰州購槍容易，阻礙地方執法；一名當地居民兼醫師在槍擊案後返回現場救人，他看到受害者身體「被炸開」，並稱這是戰爭期間才會見到可怕傷勢，也佐證了凶槍的殺傷力強大。

海嵐公園市4日發生槍枝暴力事件，造成七人死亡和逾30人受傷，但也讓人重新關注起該市2013年通過禁止半自動武器和大容量彈匣的法律。

官員稱鄰州購槍易 難執法

伊州官員主張鄰州容易購得合法和非法武器，即便地方法再嚴格，也難有效執行。

伊州當局5日表示，槍手在芝加哥大都市合法購得4日槍擊案用槍，但並未說明購槍地點和武器類型，僅稱槍手武器具高火力，「類似AR-15步槍」。

海嵐公園市2013年的槍枝與彈匣禁令成功挺過地方兒科醫師與伊州州步槍協會(Illinois State Rifle Association)的訴訟案，該法律獲得芝加哥聯邦上訴法院支持，此案2015年止步於聯邦最高法院，當時大法官 拒絕審理該案。

海嵐公園市長南希·羅特林(Nancy Rotering)當時表示，該禁令很明智，可降低槍枝暴力，並保護該市孩童、執法和社區免於大規模暴力與哀傷。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)和已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)當時表示，他們有意聽審該案，並駁回海嵐公園市的限制；湯瑪斯寫道：「絕大多數持有且使用步槍的市民購槍會用於合法用途。」

不過反槍人士表示，儘管警察案發當天在遊行路線沿路駐守，仍無法阻止槍擊案；反槍者主張應將類似禁令推廣至全國。

當地居民兼醫師鮑姆(David Baum)在槍擊案後返回現場救人，他看到傷者倒地哀嚎，罹難者中槍後傷處「炸開」，傷勢駭人。

「罹難者身體被子彈炸開，傷口炸裂。」鮑姆表示：「對一般人來說，部分遺體的慘況無法形容。」

鮑姆說一具遺體內臟流出，另一具遺體頭部傷口慘不忍睹；他說他當外科醫師多年，見過許多血腥場面，但這是作戰期間才會見到的傷。

鮑姆的太太黛布拉(Debra Baum)也在現場表示，民眾沒有逃生機會，整起事件僅約30秒。