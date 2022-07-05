國慶遊行遇槍擊 不安蔓延各地慶祝活動

國歡慶國慶之際，芝加哥再爆濫殺案。在海嵐公園市槍案現場的當地警員走過混亂的中央大街，難掩心中難過。(美聯社)

芝加哥 郊區4日上午的慶祝國慶日遊行 驚傳槍擊 ，至少造成6人死亡，美聯社報導指出，全美各地民眾過節心情因此受到影響，氣氛變得不安。這起槍擊案發生的時空背景，是在保障婦女墮胎權益重大判例被最高法院推翻之後，擁槍與反槍派意見對立，眾院國會暴動調查委員會舉行一連串公聽會，則讓先前不為人知的內幕陸續曝光。

在芝加哥郊區海嵐公園市(Highland Park)舉行的國慶日遊行4日上午10時展開，但才約10分鐘就因為爆發槍響而活動中斷。數以百計觀眾倉皇逃離，某些人身上明顯帶傷流血，原訂遊行隊伍行經的路線則留下民眾來不及帶走的涼椅、嬰兒推車及毯子等物品。當地警方呼籲居民就地掩蔽，員警則忙著追緝槍手。

海嵐公園市市長羅特林(Nancy Rotering)說：「原本是大家聚在一起為社區及自由慶祝的日子，卻變成要為殞落的生命哀悼，還因為經歷可怕經過而受到折磨。」

美聯社報導分析，這起大規模槍擊案發生的時間點，就在美國正設法為立國精神及維繫團結尋找慶祝理由之際。國慶日這一天是民眾能夠不上班、聚在一起觀賞遊行、在後院烤肉並享受熱狗與漢堡等美食的日子，入夜之後則以星空為背景，觀賞絢爛奪目的煙火。

今年的國慶日出現在情勢不穩的時期，美國可能陷入經濟衰退，紐約州水牛城超市槍擊案、德州小學槍擊案等大規模槍擊屠殺之後，海嵐公園市國慶遊行槍擊讓美國民眾更加緊張。

民主黨籍的紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)在推特發文寫道：「當我們人生、自由、追求幸福等最基本的權益都變得不保的時候，獨立紀念日似乎變得沒有慶祝意義。」她在推文中說：「今天，我鼓勵大家想想看，如果你我都能遵循我們的價值標準，這個國家將會變得如何。」

拜登總統4日稍早發布推文則寫道，獨立紀念是國家神聖的日子，是慶祝國家成就的一天，美國是世界上唯一根據「人皆生而平等」理念而創立的國家，「美好的日子絕對將會到來」。