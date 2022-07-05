芝城濫射／目擊者：連聲槍響「像垃圾桶內引爆鞭炮」

國歡慶國慶之際，芝加哥再爆濫殺案。在海嵐公園市槍案現場，一片雜亂，顯示當時觀賞國慶遊行的民眾， 倉惶逃命。(美聯社)

芝加哥 海嵐公園市(Highland Park)槍擊 案目擊者表示，連續槍響宛若鞭砲在金屬垃圾桶內引爆，節慶放砲很正常，直到看到有人受傷倒地，警察介入處理才驚覺情況不妙；該市議員及其競選團隊案發當時也在現場，附近城鎮的國慶遊行 臨時預防性取消。

57歲的里昂(Jeff Leon)表示，他起初聽到20到30聲槍響，以為「連串鞭砲在大型金屬垃圾桶內炸開」；接著，里昂和妻子看到一名男子「頭部右側出現嚴重槍傷」，才明白剛才發生什麼事。

里昂夫婦與兩個14歲的孿生子參與國慶遊行，所幸槍案發生時兩個孩子還沒加入遊行隊伍；里昂表示，他沒看到子彈橫飛，邊找掩護邊逃跑約十分鐘，周遭才變得安靜，沒再聽到槍響，人們也不再竄逃，而是開始尋找走失親友。

里昂一家人不久後團圓且毫髮無傷，住在距離海嵐公園市約一哩的海伍德(Highwood)社區十多年的他形容，海嵐公園市發生大規模槍案「難以置信」。

海嵐公園市居民扎雷姆斯基(Miles Zaremski)表示，起初聽到一聲「碰」的巨響，以為車子回火，後來才驚覺是槍案；他受夠了政治人物搞不定槍枝管制，和睦的芝加哥郊區也會發生大規模槍擊案，教堂、學校甚至社區都可能發生槍擊案。

非營利調查機構「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計，海嵐公園市這場槍擊案是美國今年以來，至少第308起大規模槍擊案，光是7月以來，全美已發生11起大規模槍案；該機構對大規模槍案的定義是單一事件造成四人以上傷亡，不含兇手。

拜登總統在芝加哥槍案發生九天前，甫簽署數十年來首宗重大聯邦槍枝安全法規，顯示民主黨與共和黨在一大爭議政策中達成共識與突破。

伊州議會眾議員施奈德(Brad Schneider，民主黨)表示，槍擊案發生時，他與他的競選團隊也在遊行現場，正準備加入遊行隊伍。

施奈德推文報平安，稱他與團隊都沒事，並向遇難者家屬致哀；另一名眾議員摩根(Bob Morgan)則推文寫道，現場多人受傷。

海嵐公園市遊行變調後，芝加哥北方的艾文斯頓市(Evanston)和鹿田(Deerfield)預防性取消國慶活動和遊行。