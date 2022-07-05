芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

芝加哥北郊海嵐公園市槍擊案發生後，在現場處理的員警。（美聯社）

芝加哥北郊海嵐公園市（Highland Park）在7月4日的國慶遊行活動時，驚傳大規模槍擊 案，一名槍手從商店屋頂向人群開槍，頓時造成數百人的隊伍驚慌逃竄，槍擊總共造成6人死亡、30人受傷，傷者之中也包含幾名兒童。

案發於當日上午10時10分左右，位於芝加哥北郊海嵐公園市，此地發生槍擊死亡悲劇令當地人極感震驚，因為這一區數十年來幾乎未曾有過類似的暴力事件；諷刺的是，近期美國總統拜登 也才簽署了槍枝管制的法案，好不容易民主與共和兩黨有了初步共識，卻又在慶祝獨立日的這一天發生慘案。

槍擊案嫌犯克里莫。（路透）

嫌疑人克里莫已被捕

案發後海嵐公園市警方公布22歲男子克里莫（Robert E. Crimo III）照片姓名、以及他所駕駛的銀色Honda汽車照片與車號，並動員超過100名警力搜索，數個鐘頭後克里莫在海嵐公園市以北8公里處的森林湖（Lake Forest）一帶落網；警方原本僅將克里莫稱為「關係人」（a person of interest）而非嫌疑人，稍晚重案組發言人科維利（Christopher Covelli）表示「關係人」和「嫌疑人」在此案例是同義詞，克里莫必須對槍擊案負責，並指出目前警方已經處理了大量證據，全案仍在調查中。

克里莫的叔叔保羅（Paul A. Crimo）接受CNN訪問時表示，自己過去從未見過克里莫參與暴力行為，克里莫的個性安靜、內向、孤獨，他認為沒有跡象顯示克里莫會進行大規模槍擊。保羅也表示他未看過克里莫有朋友拜訪；原本克里莫在餐飲店工作，但在疫情爆發之後就無業至今，不過克里莫在YouTube上很活躍。

槍枝暴力氾濫有多嚴重？

伊利諾州州長普利茨克(J.B. Pritzker)對槍擊案表示憤怒，並怒斥如今美國「每周」都會發生大規模槍擊案——根據非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，2022年以來，美國已經發生309起死傷超過4人的大規模槍擊案。

槍擊案發生後，現場高度戒備。 （Getty Images）

民主黨 籍的普利茨克已與總統拜登談過話，拜登表示對這起「毫無意義的槍枝暴力」感到震驚，而身兼民主黨參議院黨鞭的伊利諾州參議員德賓（Dick Durbin）厲聲譴責，「一個人沒道理可以擁有軍事攻擊武器，它（槍枝）不具狩獵、運動、甚至自衛的價值，它就是殺人機器。」

今年發生的多起大規模槍擊案，已促使美國國會通過強化槍枝管制的《兩黨更安全社區法案》（ the Bipartisan Safer Communities Act），法案加強對學校安全、心理健康系統的支持、禁止有家暴紀錄者擁槍等等，但兩黨對於是否更進一步限制購槍，例如是否對購槍者進行背景調查等，仍存在意見分歧，德賓也表示有些問題仍然沒有解決，並呼籲人們在期中選舉投票，以此對氾濫的槍枝暴力表達反對。