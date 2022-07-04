新冠下第3個國慶日 疫情未消失 假期後恐上升

第三個新冠疫情下的國慶日來臨，疫情依然沒有消失。圖為紐約證券交易所。(美聯社)

第三個新冠疫情 下的國慶日將臨，目前疫情依然沒有消失，即使從過去兩年多來的數字來看，確診數依然很高，不過病歿率大幅降低，幾乎已達季節性流感 水準；但是每日逾350人病歿也是真實的，故對高危險群來說依然是不可不慎。

全美新冠病例數從4月起上升，平均每日確診人數從3萬以下上升至目前的近12萬，只比2020年末、2021年初的冬季，2021年秋季，以及去年底、今年初等三波高峰還要低；而且由於目前許多確診案例沒有回報，故真實數字很可能高得多。

不過由於疫苗大規模接種及太多民眾染疫。病歿人數從今年2月開始，大體上就是一路下降，平均每日病歿人數從逾2500人降至目前的逾350人，是疫情從2020年3月大規模爆發以來，除去年7月初以來的新低點。

病歿率驟降是真實的，亞利桑納州 立大學研究員瑪拉‧艾斯賓納爾(Mara Aspinall)表示，目前新冠的病歿率已降至與流感季節爆發時差不多；密西根大學醫院傳染病學者考爾(Dan Kaul)也說，目前醫院沒有人因新冠而住進加護病房，是疫情爆發以來首次。

愈來愈多人認為，新冠肺炎目前已經成為「惱人、不便的困擾」；華盛頓大學流行病學者莫卡德(Ali Mokdad)也說：「現在是大家可以準備暑期假期的時候了」。

但是疫情對於高危險群來說，依然不容忽視：雖然病歿率已降至與流感季等同，但是流感的住院患者病歿率依然達到5%至13%；此外，流感病毒與冠狀病毒迥然不同，是否最終會導致類似的發病模式仍有待研究，以及病毒繼續變種的可能性等。

由於假期出行、聚會，學界普遍預期，病例數之後將會上升；約翰霍普金斯大學傳染病學者道迪(David Dowdy)就說，民眾在參與如此活動時，仍應當考慮自己、或是身邊他人的染疫後風險，畢竟「高危險群的民眾依然是存在的」。