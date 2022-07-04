2個州長戰爭 紐森嗆德桑提斯 砸10萬買佛州廣告

加州州長紐森是民主黨的明日之星，最近跑去佛州踢館。(美聯社)

年底期中選舉令人注目的不光是各州的紅藍對決，更包含分別代表東西兩岸、兩黨「明日之星」的兩位州長間的戰爭；加州民主黨籍州長紐森 (Gavin Newsom)與佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯 (Ron DeSantis)所領導的州雖然分處國境之兩端，但紐森特別砸重金在佛州 買廣告，批評德桑提斯領導下的佛州「不自由」。

紐森親亮相 批佛州不自由

廣告中紐森親自亮相，站在明媚的加州陽光下，直言「佛州的自由正在遭受攻擊」；他說：「在佛州，不只許多書籍被列為禁書，甚至還把會把醫生與婦女抓起來關；我呼籲佛州民眾加入我們的陣營，在這裡，我們仍然相信言論自由、選擇自由、免於仇恨的自由、相愛的自由；所以，不要讓佛州奪走你的自由。」

佛州州長德桑提斯是共和黨的明日之星，志在2024大選。(美聯社)

據悉紐森在佛州的廣告斥資10萬5000元，從他競選連任的資金中支付；由於現在民調顯示紐森獲得壓倒性支持，這支廣告的投放目的顯然不是為了讓現居佛州但戶籍仍在加州的選民返鄉投票；紐森表示，製作這支廣告的目的是因為他不喜歡讓任何人感到被輕視，因此這支廣告不是針對德桑提斯，但德桑提斯顯然是「輕視同志和想墮胎婦女」的代表；他說：「我和德桑提斯是兩種不同典型的代表，就像白天與黑夜。」

德桑提斯未回應 但感興趣？

對於紐森「登堂入室式」地在自家後院點火，德桑提斯沒有任何回應；不過德桑提斯的幕僚透露，他對這場意識形態之爭「很感興趣」；德桑提斯連任競選總部發言人亞柏拉姆斯(Dave Abrams)說：「紐森根本只是想贏回那些受不了他領導而逃難到佛州的加州選民而已。」

事實上，紐森與德桑提斯分別是是在拜登與川普均不參選2024年大選的情況下，最有希望代表所屬政黨角逐總統大位的政治明星，因此這兩人之間的爭執由來已久，特別是針對新冠疫情的防疫措施更是走在兩個極端；如2020年11月當紐森被發現在一個生日派對上沒戴口罩時，他立刻向大眾道歉；但2021年2月德桑提斯被人目擊在超級杯球賽現場脫罩時，他卻只是輕蔑地說：「戴口罩怎麼喝啤酒？」