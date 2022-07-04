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失竊數十年 開國元勳漢彌爾頓親筆信展出

編譯陳韻涵╱綜合3日電

美國開國元勳、首任財長漢彌爾頓(Alexander Hamilton)1780年親手寫的信件，數十年前從麻州檔案局遭竊遺失，期間歷經私人收藏與拍賣，拍賣行判定賣家欲拍賣的這封親筆信為贓物，通知聯邦調查局(FBI)介入，上訴法庭判決該信件所有權歸麻州博物館(Commonwealth Museum)所有，珍貴親筆信國慶日在該館公開展示。

數年前拍賣曝光 判歸麻州博物館

麻州州務卿加爾文(William Galvin)辦公室表示，麻州博物館年度國慶展覽亮點之一是漢彌爾頓的親筆信，這是該親筆信歷經長年法律戰回歸麻州後，首度公開展示。

除了漢彌爾頓的親筆信外，展場另展出麻州的原版獨立宣言謄本。

漢彌爾頓近年重新吸引人們注意，因為以他為名的百老匯(Broadway)音樂劇暴紅，而節日限定的親筆信內容則是漢彌爾頓1780年7月21日寫給法國貴族拉法葉侯爵(Marquis de Lafayette)的內容；拉法葉當時擔任「大陸軍」(Continental Army)指揮官，英國部隊當年威脅羅德島州(Rhode Island)的法國軍力。

信中寫道，「我們甫從多方管道獲悉來自紐約的建議，敵軍正登船威脅法國艦隊與士兵，據信有50艘運輸船駛向海灣運兵並直驅羅德島」，署名為「您最恭順的漢彌爾頓副官」(Yr. Most Obedt, A. Hamilton, Aide de Camp)。

加爾文辦公室表示，這封信由麻州將軍希斯(William Heath)轉交給各州領袖，請求軍隊支持法國盟軍。

二戰期間 疑遭州檔案局員工竊賣

這封信在第二次世界大戰期間，疑遭一名州檔案局的員工竊取，私下轉賣。

數年前，維吉尼亞一家拍賣商從打算公開標售的家族手中獲得這封親筆信，拍賣商認定這是「贓物」並通知聯邦調查局；聯邦上訴法院去年10月裁定，漢彌爾頓的親筆信件歸麻州當局所有。

麻州 拍賣 博物館

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