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告別疫情？說太早… 拜登第2個國慶 內外夾攻

記者顏伶如╱綜合報導
拜登上台後第二個獨立紀念日，政治行情已下跌，更面臨內外眾大挑戰。圖為拜登總統去年7月4日在白宮外南草坪，發表國慶演講。(美聯社)
拜登上台後第二個獨立紀念日，政治行情已下跌，更面臨內外眾大挑戰。圖為拜登總統去年7月4日在白宮外南草坪，發表國慶演講。(美聯社)

2021年國慶日，拜登總統邀請數百賓客聚集在白宮外，場面盛大對許多民眾來說，是2020年疫情最嚴重時期無法想像的。這場慶祝活動上，由於疫情已經消退，賓客們享用著漢堡，欣賞著華府國家廣場(National Mall)上空施放的煙火秀。拜登致詞說：「我們非常接近可以宣布告別致命病毒了。」當時由於確診案例、染疫死亡案例雙雙下降，全國各地室內口罩令紛紛放寬。

變種病毒 周遭仍在散布

不過，短短幾周之後，某些拜登盟友私下坦承，拜登致詞可能把話說得太早。拜登政府不久後便發現，Delta變種病毒可以在已接種新冠疫苗的民眾之間散布，戴口罩規定則恢復實施，強制要求接種新冠疫苗規定則引發輿論兩極化反應。幾個月後，傳染力更強的Omicron變種病毒出現，數百萬民眾遭到感染，打亂民眾2021年底假期的過節安排。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)副院長夏弗斯坦(Joshua Sharfstein)說：「我們原本期望可以揮別病毒，可是病毒卻沒有要結束。」在過去一年當中，全美國內染疫死亡人數，從60萬5000例增加到超過100萬例。

行情跌 2次國慶大不同

去年國慶日，上萬人在華府國家大草坪，歡度國慶。但沒料到變種病毒Omicron反撲...
去年國慶日，上萬人在華府國家大草坪，歡度國慶。但沒料到變種病毒Omicron反撲，經濟復甦並不順利。(美聯社)

美聯社報導分析，2021年國慶日信心十足的演說，成為拜登執政的分水嶺。當時疫情似乎正在趨緩，美國經濟蒸蒸日上，通貨膨脹不像現在迅速飆升，民眾對於拜登的施政表現普遍滿意。

上台之後的第二個國慶日到來，但如今拜登處境與去年出現明顯差別。一連串預測失誤，加上突發狀況出現，讓拜登變得措手不及，今年11月期中選舉選情可能因此遭逢挫敗。

通膨惡化 內政陷入僵局

美聯社分析，就連某些不是拜登導致的錯誤，也成為共和黨發動猛烈抨擊的題材，目標在期中選舉拿下國會多數席次。

過去一年來，除了疫情再度升溫，美國從阿富汗撤軍更是狀況百出，美國支持的阿富汗政府倒台之後，阿富汗落入神學士(Taliban)之手的速度，遠遠超過先前拜登政府預期。國內方面，拜登內政法案在國會陷入僵局，到了2021年12月協商則告吹。

今年2月底，俄羅斯侵略烏克蘭，全球油價應聲而漲，通膨嚴重惡化，創下40年新高。最高法院上個月推翻保障婦女墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，日前又裁定環保署(EPA)無權訂定溫室效應排放標準，都對民主黨造成重大打擊。

拜登 疫情 變種病毒

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