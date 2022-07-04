拜登籲降油價 貝佐斯諷：總統指導錯誤、不懂市場

拜登2日在推特發文要加油站業共體時艱，油價不要漲價，因為目前是戰時。推文引來亞馬遜創辦人貝佐斯的不滿。(美聯社)

拜登2日在推特發文要加油站業共體時艱，油價不要漲價，因為目前是戰時。推文引來亞馬遜創辦人貝佐斯的不滿。(Getty Images)

當前經濟嚴重下滑情況，以及政府處理方式，引發各界關切。亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)推文直批拜登 總統呼籲加油站 企業立即價降的措施是「指導錯誤」及對市場「嚴重誤解」。

拜登先在2日推特發文指出：「對於經營加油站的企業以及加油站訂價制度，我的訊息很簡單：現在是戰爭時期及全球危險時刻。」推文寫道：「把你們在加油價 的收費價格降低，要確實反應你們支付產品的成本。現在馬上做。」

拜登2日在推特發文要加油站業共體時艱，油價不要漲價，因為目前是戰時。(取自推特) 拜登總統處理通膨不當，還推文批加油站太貪心，引起同時擁有「華盛頓郵報」的 亞馬遜創辦人亞馬遜不滿，反推文批評指拜登誤解市場。(取自推特)

貝佐斯：通膨是最重要問題

貝佐斯2日發表推文回應寫道：「哎喲，對於白宮來說，通貨膨脹才是更重要的問題，而不是一直發表像這樣的聲明。這根本就是指導錯誤，或者對於基本市場動態存有嚴重誤解。」

貝佐斯同時擁有華盛頓郵日報。

白宮駁油價不降 有負消費者市場

白宮3日則駁斥貝佐斯的批評。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在推特發文寫道，石油價格在過去一個月裡，每桶已降價15元，可是加油站價格卻沒有跟著下降。她在推文中寫道：「這不是基本市場動態，而是有負於美國消費者的市場。」

國安會協調官柯比出面對拜登的施政辯護。(Getty Images)

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)3日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說：「對於這是某種錯誤解讀的說法，我們當然嚴正駁斥。」

柯比說：「總統在許多層面都非常努力，希望讓油價降低。」

美國油價在今年裡再創歷年新高，開車族明顯感受到荷包負擔變重。美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)統計顯示，以3日價格為例，普通汽油全國平均價格為每加侖4.81元，比一年前同期貴了大約1.70元。

加油站汽油價格高低與地點有關，油價起伏也受到許多因素影響。全美各地數萬處獨立經營的加油站，消費者看到的油價，是根據油品製造商、煉油廠以及其他包括石油及天然氣公司在內等系統訂定。

消費者一聽說有便宜油價的加油站，立即就車隊排隊等待。圖為佛州一家加油站前車隊排隊加油。(美聯社)

停徵汽油稅 專家稱作用有限

華爾街日報分析，油價高漲已成為拜登政府的重大挑戰。拜登上個月建議國會暫時停徵聯邦汽油稅及柴油稅三個月，只不過支持提議的國會議員並不多，多位經濟學家也說，暫停汽油稅對於降低價格作用有限。

柯比對福斯新聞網表示，拜登最近幾個月推動許多旨在降低油價的措施，包括與七大工業國(G7)領袖商討對俄羅斯石油訂定限制、釋出創紀錄的美國戰略石油儲備(Strategic Petroleum Reserve)，並且呼籲國會讓汽油稅在今夏有三個月的「稅務假期」(tax holiday)。

柯比說：「如果大家都能合作，我們可以讓每加侖至少降低1元。」