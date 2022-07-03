美國國慶日連假 駕車出遊者料將創下新高

儘管油價飆高，AAA預估，美國國慶日連假駕車出遊人數將衝上歷史新高。美聯社

美國汽油價 格雖已來到歷史高點，但選擇在國慶日連假駕車出遊的美國民眾人數料將創下新高，原因是人們渴望出門度假，且航空旅遊亂象頻傳，導致民眾選擇開車。

美國汽車 協會（AAA）預測，儘管目前全美汽油均價約為每加侖5美元，但6月30日~7月4日這個周末駕車出遊人數將創4,200萬人新高。

部分專家預估，今年夏末油價恐攀抵每加侖6美元，但這似乎不影響美國人開車出遊的意願。

AAA說，國慶日連假駕車出遊的人數這麼多，實在出乎意料。AAA旅遊資深副總特懷戴爾說，國慶日的旅客數量，印證了夏季出遊已進入高峰，「今年稍早，我們看到旅遊需求升溫，目前沒有降溫跡象。儘管物價高漲，民眾仍準備好放假，他們正設法出遊」。

汽車駕駛向Cars.com表示，為減輕高油價的負擔，選擇離家較近的旅遊地點，或是帶上更多親友以分攤油資。

AAA的報告也暗示，近期美國航空旅遊的亂象，可能促使更多人選擇開車出遊；在六月節和父親節周末，數千架班機遭取消或延誤。在5月的國殤日周末，也有數百架班次取消，原因是天候不佳和人手短缺。

達美航空也預先針對國慶日連假，提供旅客免費更改班次的服務，以因應爆量的需求。旅遊預訂網站Hopper的機票分析師 團隊則示警，今年國慶日連假，可能是近年來最繁忙、且機票最昂貴的周末，國內來回機票均價高達437美元，比2019年貴45%。