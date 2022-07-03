我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

「秋天的童話」香港名導羅啟銳去世 享壽69歲

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

編譯潘勛／綜合2日電
在最高法院推翻保護墮胎權前例後僅數小時，俄州禁止墮胎的「心跳法」就立即生效。圖為俄州德頓市一家婦女健康組織墮胎診所。(路透)
在最高法院推翻保護墮胎權前例後僅數小時，俄州禁止墮胎的「心跳法」就立即生效。圖為俄州德頓市一家婦女健康組織墮胎診所。(路透)

俄亥俄州一名十歲大女童因遭到強暴，近日檢查已懷孕六周又三天，但因最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決前例，女童無法在俄州接受墮胎手術，目前已被迫前往鄰近的印第安納州尋求這項醫療服務，但她得搶在印州州議會25日集會討論限制墮胎之前完成。

搶時間 印第安納州也將推墮胎令

據印第安納州媒體報導，印第安納波利市婦產科醫生凱特琳‧柏納德(Caitlin Bernard)6月27日接獲俄亥俄州受虐兒童治療醫師的求救電話，表示他有一名十歲大的女童病人，因遭性侵懷孕，懷胎已逾六周，已可偵測到胎兒心跳，而最高法院推翻保護墮胎權前例後，幾個小時內俄州「心跳法」立即生效，規定此時已不得墮胎，故向柏納德求救。

目前柏納德還幫得上忙，雖說印第安納州墮胎法還未修改(目前是22周後禁止墮胎)，但州議會25日將加開特別會，即將推動更嚴格墮胎禁令；印州墮胎服務業者已感受到羅訴韋德案例被推翻後的影響，來自鄰近、墮胎更嚴格州的求救病人數量暴增。

跨州求墮胎「多到發瘋」 診所無能為力

巡迴印第安納中、南部各院服務的婦產科醫生凱蒂‧麥修夫(Katie McHugh)便表示，肯塔基、俄亥俄兩州孕婦要求她幫忙的人數「多到發瘋」；俄亥俄州禁止妊娠六周後墮胎的州法上周生效，肯塔基州禁止墮胎「觸發法」自最高法院新判決出爐後也一樣，肯州的兩家墮胎業者已關門大吉；印第安納州恐怕很快也設類似限制。

柏納德醫生等印州業者已深受其苦；她表示很難想像短短幾周內，自己的醫療診所對提供墮胎服務已無能為力，目前已婉拒鄰近州想墮胎的病患。

醫生嘆 孕婦墮胎前驚慌 墮胎後感激無比

麥修夫醫生表示，過去每天來自州外的病人數約五到八人，現在各墮胎診所一天要收容州外病人約20名；肯塔基州今年春天嚴禁墮胎法生效，前來印州求救的人數便已增多。

類似的狀況也發生在印第安納波利斯市的「婦女醫院」(Women’s Med)，該院在俄亥俄州戴頓市(Dayton)設有姊妹醫院；過去一周內，由戴頓院所轉診接受墮胎的病人數目超過100人；院方發言人指出，未墮胎前孕婦驚惶失措，接受幫忙後感激無比。

巴西11歲女童遭強暴懷孕 不能墮胎獨承後果

另據「Jezebel」網站2日報導，羅訴韋德案判例被推翻前幾天，幾乎完全禁止墮胎的巴西也傳出令人心碎的消息，一名11歲女童遭遇強暴後懷孕，想墮胎遭拒；由官方禁止墮胎，下場便是兒童受害者要身負傷害；網站責備說，表態愛小孩、「護生」的共和黨讓全美現今、未來要承受的後果，由巴西被害女童案例便可預知。

墮胎 俄亥俄州 印第安納州

上一則

明州越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡 一家慘死動機不明

延伸閱讀

捍衛墮胎權集會被捕 趙美心透露被關2小時罰款50元

捍衛墮胎權集會被捕 趙美心透露被關2小時罰款50元
德州和俄亥俄州最高法院 允許墮胎禁令生效

德州和俄亥俄州最高法院 允許墮胎禁令生效
各州法規混亂 墮胎深恐觸法 婦女跨州尋求墮胎選擇逐漸減少

各州法規混亂 墮胎深恐觸法 婦女跨州尋求墮胎選擇逐漸減少
拜登警告：紅州可能逮越州墮胎婦 聯邦將提供墮胎藥

拜登警告：紅州可能逮越州墮胎婦 聯邦將提供墮胎藥

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單