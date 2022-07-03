俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

在最高法院推翻保護墮胎權前例後僅數小時，俄州禁止墮胎的「心跳法」就立即生效。圖為俄州德頓市一家婦女健康組織墮胎診所。(路透)

俄亥俄州 一名十歲大女童因遭到強暴，近日檢查已懷孕六周又三天，但因最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決前例，女童無法在俄州接受墮胎 手術，目前已被迫前往鄰近的印第安納州 尋求這項醫療服務，但她得搶在印州州議會25日集會討論限制墮胎之前完成。

搶時間 印第安納州也將推墮胎令

據印第安納州媒體報導，印第安納波利市婦產科醫生凱特琳‧柏納德(Caitlin Bernard)6月27日接獲俄亥俄州受虐兒童治療醫師的求救電話，表示他有一名十歲大的女童病人，因遭性侵懷孕，懷胎已逾六周，已可偵測到胎兒心跳，而最高法院推翻保護墮胎權前例後，幾個小時內俄州「心跳法」立即生效，規定此時已不得墮胎，故向柏納德求救。

目前柏納德還幫得上忙，雖說印第安納州墮胎法還未修改(目前是22周後禁止墮胎)，但州議會25日將加開特別會，即將推動更嚴格墮胎禁令；印州墮胎服務業者已感受到羅訴韋德案例被推翻後的影響，來自鄰近、墮胎更嚴格州的求救病人數量暴增。

跨州求墮胎「多到發瘋」 診所無能為力

巡迴印第安納中、南部各院服務的婦產科醫生凱蒂‧麥修夫(Katie McHugh)便表示，肯塔基、俄亥俄兩州孕婦要求她幫忙的人數「多到發瘋」；俄亥俄州禁止妊娠六周後墮胎的州法上周生效，肯塔基州禁止墮胎「觸發法」自最高法院新判決出爐後也一樣，肯州的兩家墮胎業者已關門大吉；印第安納州恐怕很快也設類似限制。

柏納德醫生等印州業者已深受其苦；她表示很難想像短短幾周內，自己的醫療診所對提供墮胎服務已無能為力，目前已婉拒鄰近州想墮胎的病患。

醫生嘆 孕婦墮胎前驚慌 墮胎後感激無比

麥修夫醫生表示，過去每天來自州外的病人數約五到八人，現在各墮胎診所一天要收容州外病人約20名；肯塔基州今年春天嚴禁墮胎法生效，前來印州求救的人數便已增多。

類似的狀況也發生在印第安納波利斯市的「婦女醫院」(Women’s Med)，該院在俄亥俄州戴頓市(Dayton)設有姊妹醫院；過去一周內，由戴頓院所轉診接受墮胎的病人數目超過100人；院方發言人指出，未墮胎前孕婦驚惶失措，接受幫忙後感激無比。

巴西11歲女童遭強暴懷孕 不能墮胎獨承後果

另據「Jezebel」網站2日報導，羅訴韋德案判例被推翻前幾天，幾乎完全禁止墮胎的巴西也傳出令人心碎的消息，一名11歲女童遭遇強暴後懷孕，想墮胎遭拒；由官方禁止墮胎，下場便是兒童受害者要身負傷害；網站責備說，表態愛小孩、「護生」的共和黨讓全美現今、未來要承受的後果，由巴西被害女童案例便可預知。