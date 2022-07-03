禁墮胎 德州法官1周數變 診所說恢復高院又不行

「墮胎是謀殺」？婦女墮胎權案被推翻後，墮胎在一些州可能面臨刑事指控。(美聯社)

德州 下級法院日前裁決，聯邦最高法院推翻保障婦女墮胎 權的判例後，允許德州墮胎診所繼續執行相關醫事行為；德州最高法院1日下令，阻止下級法院這項裁決；全美各地墮胎法規各不相同，醫療人員與病患難以應對隨時變動的情況。

美聯社報導，尚不清楚德州墮胎診所是否在下級法院裁決後動手術 ，德州本月稍晚將舉辦公聽會。

法規搖擺不定，德州墮胎診所拒收病患、重新安排就診日期，目前看來恐再取消，而這一切都發生在短短一周內。

休士頓上月28日下令，允許部分診所暫時恢復妊娠六周內的墮胎醫療；但德州最高法院共和黨檢察長派克斯頓(Ken Paxton)很快訴請有九名共和黨法官的德州最高法院，暫時阻止前述法令實行。

法院1日頒布命令後，生育權中心(Center for Reproductive Rights)律師赫朗恩(Marc Hearron)說：「這些法律令人困惑，沒有必要且殘忍。」

德州墮胎診所在最高法院上月底推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade，簡稱羅案)後，一度暫停墮胎手術。

在佛州，懷孕15周後禁墮胎法規1日生效，但有一名法官稱這項規定違反州憲法，並表示他下周將簽署暫時命令阻止前述法案實行。

德州丹頓市討論禁止墮胎的「觸發法」時，反墮胎和支持墮胎的民眾在外叫囂，不得不出動警察維持秩序。(路透)

在肯塔基州，墮胎權在幾日內失而復得，自動生效法(trigger law)7月1日讓幾乎全州的墮胎禁令隨最高法院推翻羅案而生效，但一名法官在6月30日提案阻止這項法律，這表示該州唯二墮胎診所可暫時恢復看診。

諸多法律拉鋸戰勢將影響近期尋求墮胎的孕婦和墮胎診所，有能力且亟欲墮胎的女性奔波赴尚未禁止墮胎的外州，即便如此，她們的選擇也不多。

蒙大拿州「計畫生育」(Planned Parenthood)組織上周禁止醫療人員協助孕婦墮胎，藉此降低醫療人員和孕婦可能面臨的法律風險；該組織位於明尼蘇達州、愛阿華州與內布拉斯加州的據點則給予有需要的病患口服墮胎藥，而非動手術。

舊金山加大促進生殖健康新標準(UCSG Advancing New Standards in Reproductive Health)研究團隊主任格鲁斯曼(Daniel Grossman)說：「墮胎診所充滿疑惑，憂心面臨風險，他們試圖降低法律負擔，以提供照護給有需要的人。」