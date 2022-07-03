墮胎禁令遇難題 西維州、威州等政府遭訴訟挑戰

一些禁止墮胎的州，下一步可能禁止服用墮胎藥。(Getty Images)

聯邦最高法院上月底推翻保障墮胎 權的「羅訴韋德案」後，政府官員與州檢察官 正審視哪些法律與條款有效，墮胎維權團體則面臨多項挑戰。共和黨州權益人士、檢察官與州民正面臨數十年來衝突且矛盾的反墮胎法規造成的困境。

愛達荷州 共和黨籍州檢察長瓦斯登(Lawrence Wasden)辦公處正仔細審視該州所有的墮胎法規，瓦斯登發言人透露接下來幾周將持續相關工作。

計劃生育聯盟(Planned Parenthood Federation)高級律師詹妮弗·桑德曼(Jennifer Sandman)指出，令人困惑且「法律上與執行上皆迅速變換的情勢」，為墮胎手術醫療人員帶來更多壓力。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)在西維吉尼亞州(West Virginia)提起訴訟，挑戰1882年的一項墮胎禁令，該組織稱此禁令與新法衝突，應該無效。

威斯康辛州檢察長考爾(Josh Kaul)日前提起訴訟挑戰已有173年歷史的墮胎禁令，稱現今世代從未認可該禁令，這項1849年的法律禁止所有情況的墮胎，為挽救孕婦生命除外，與1980年代中期的威斯康辛州法衝突，後者禁止胎兒透過醫療干預可在子宮外生存後墮胎。

亞利桑納州共和黨官員對於哪些墮胎法有效持不同意見；州檢察長伯諾維克(Mark Brnovich)上月底宣布，一項禁止所有墮胎的前州法現在已可以執行；州長杜西(Doug Ducey)則稱他3月簽署的法律優先於1901年的禁令。

但愛達荷州可能忽略幾十年法律中的一些條款，2020年的自動生效法明確指出尋求墮胎的婦女不能被控犯罪，而將重點放在無法提供墮胎手術的人，這項規定似乎與1973年衝突，先前的法律將接受墮胎視為重罪。

愛達荷州特溫福爾斯郡(Twin Falls)檢察官羅比斯(Grant Loebs)：「一開始將由各自郡檢察官決定。」他預計愛達荷州議員接下來幾年將作出大量微調，「我認為每個這樣做的州都會有相似的問題」。