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槍枝、墮胎…最高院保守派一系列判決 全美藍紅大分裂

編譯洪毅／綜合2日電
在最高法院推翻保護墮胎權前例後，俄亥俄州「心跳法」立即生效，墮胎禁令變嚴厲。圖為墮胎診所外示威者不斷。(路透)
在最高法院推翻保護墮胎權前例後，俄亥俄州「心跳法」立即生效，墮胎禁令變嚴厲。圖為墮胎診所外示威者不斷。(路透)

聯邦最高法院近期一系列判決，大抵上是將許多議題下放給各州自行決定；「紐約時報」分析報導，這種情況，反而讓全國各州在如墮胎、槍枝、環保、多元性別等方面的分歧，變得愈來愈擴大，更壁壘分明，讓「美利堅合眾國」宛若「美利堅分裂國」(Disunited States)。

羅訴韋德案(Roe v. Wade)遭推翻後，現在全美50個州約有半數將嚴格限制墮胎，另外半數則預計將擴大相關權益；最高法院認定環保署越權的裁決，也反映出當東西兩岸的州政府聯合限制溫室氣體排放時，仰賴石化能源的州不但不想跟進，還希望能探鑽、生產更多的石油、天然氣及煤礦。

最高法院認定紐約州嚴格的槍枝管制已達違憲程度，11個州也因近期一系列槍擊案而祭出如大容量彈匣等限制措施時，在德州及田納西州，卻有意把槍枝管制鬆綁到可能會跟聯邦法規起衝突的程度，例如挑戰已存在幾十年的消音器禁令。

這種分歧不僅止於與近期最高院判決有關的議題，例如在多元性別、性傾向議題上，當有些州政府要求此類書籍不應該出現在給兒童的架上時，此類書籍卻可能是其他州的學生的建議閱讀清單。

聯邦政府與最高法院之間，還有州與州之間的分歧，在歷史上並不新鮮，例如1930年代羅斯福「新政」與最高法院的齟齬；但更多時候，州與州的分歧史並不光彩，例如19世紀的奴隸制爭議，以及1950年代的民權衝突。

羅切斯特大學政治學者貝瑟妮·拉西納(Bethany Lacina)表示，德州打算鬆綁槍枝管制至無視聯邦法規的程度，則也可以想像若聯邦政府頒布墮胎禁令，加州將會無視。

一些學者對美國如此分裂的情景憂心忡忡，耶魯大學歷史學者布萊特(David Blight)說，美國正在「巴爾幹化」(Balkanization)，處於「四分五裂前的初期階段」；華盛頓大學政治學者戈巴克(Jake Grumbach)則表示，美國正經歷「國家解體前的各州蠢蠢欲動」階段。

墮胎 德州 聯邦政府

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