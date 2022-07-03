12歲少女被父性侵也不能墮胎 密西西比議長：生命始於受孕

密西西比州眾議會議長岡恩。(美聯社)

密西西比州眾議會議長岡恩(Philip Gunn)表示，他認為遭父親性侵 而懷孕的12歲少女不應墮胎 ，因為「生命自受孕即開始」。他的說法連日來在網路上招致激烈批評。

聯邦最高法院上月推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，同時支持密州的15周墮胎禁令後，共和黨要角岡恩做出這番爭議表述；密州現行法律允許遭性侵的女性墮胎，但亂倫不行。

岡恩日前面對記者提問遭父親性侵的少女能否墮胎時表示，他不認為密州墮胎法應排除性侵與亂倫，稱他個人深信「生命自受孕即開始」且「每一條性命都是寶貴的」。

美聯社記者艾億麗‧皮特斯(Emily Pettus)在最高法院推翻「羅訴韋德案」後，即於密州眾議會提問岡恩：「若是12歲少女遭父親等家族男性長輩懷孕的案例，能否墮胎？」

岡恩答道：「不，法律不應排除亂倫，我不知道那是否會改變。」

皮特斯追問，「你認為立法者應該重新審查嗎？」

岡恩說：「就我個人而言，我認為不需要，我相信生命自受孕開始，每個生命都很珍貴，這就是我個人的信念。」

密西西比州眾議會議長岡恩表示，遭父親性侵而懷孕的12歲少女不應墮胎，因為「生命自受孕即開始」。圖為密州反墮胎者在傑克森婦女健康診所前示威。(美聯社)

儘管遭到反墮胎人士示威，但密西西比州傑克森的婦女健康組織墮胎診所1日仍貼出告示說，診所照常開門。(美聯社)

每日日報(Daily Journal)記者泰勒‧萬斯(Taylor Vance)也問岡恩說：「那麼，12歲少女遭家族男性性侵，也必須生下小孩嗎？」

岡恩說：「那是我個人的信念，我認為生命始於受孕」；接著，岡恩說他不想討論性侵或亂倫情況，以免讓支持生命相關立法得勝蒙塵。

他表示，當天只討論「羅訴韋德案」被推翻，美國終結墮胎，而「特定情況可以之後再談，我不希望這些特例影響重要的日子」。

岡恩的評論在網路上招致撻伐，喜劇演員拉帕波特(Michael Rapaport)在Instagram痛斥岡恩，以部分大寫字樣寫道「密州眾議員岡恩認為，就算是遭父親性侵的受害者也應生下小孩，噁心」。

推特 (Twitter)網友則攻擊岡恩數度強調那是他相信的事情和他的個人信念，推特使用者紛紛寫道：「好，那是他的信念，但不是我的信念，為何他的信念能取代我的信念？」

另有人質疑岡恩「為何強制施加他的信念，在不願共享此觀點的其他人身上」；「如果這樣行得通，那麼我也有權利，施加我的信念在他身上」。

另有人留言寫道：「議長覺得『我認為』應該成為法律，記著，這並非科學或眾人信念，這只是他的觀點，國家如此真可悲。」