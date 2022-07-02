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達美機位超賣 出1萬元請旅客下機 8人拿到補償金

編譯洪毅／綜合1日電
達美航空(Delta Air Lines)日前為解決班機超賣八個座位問題，出價每人1萬元之多，讓八名乘客自願下機。圖為乘客在達美航空辦理登機手續。(美聯社)
達美航空(Delta Air Lines)日前為解決班機超賣八個座位問題，出價每人1萬元之多，讓八名乘客自願下機。圖為乘客在達美航空辦理登機手續。(美聯社)

受到新冠疫情之後的需求反彈影響，全國飛機航班大亂；據今日美國報(USA Today)報導，日前達美航空(Delta Air Lines)就曾發生有班機超賣八個座位，為了找到八名自願下機的乘客，補償價格一路往上喊，最終每位下機乘客的補償金達到1萬元之多。

商業雜誌「Inc.」科技專欄作家阿登(Jason Aten)撰文表示，他與妻子等一行人27日上午欲搭乘達美航空從密西根州大湍市(Grand Rapids)飛往明尼亞波利斯(Minneapolis)，當他們已經在飛機座位上坐定時，空服員廣播說，這班飛機座位「明顯超賣」，需要徵求自願下機的乘客。

最終，空服員願意向每位自願下機的乘客補償1萬元，空服員還廣播說，如果乘客有Apple Pay，那將「立即」獲得這筆補償金。

阿登後來接受「財富雜誌」(Fortune)訪問時說，他們一行人剛好就有八人，如果早知道徵求自願下機的人數就是八人，他們應該就會舉手自願離開，只不過當他們知道徵求的確切人數時，已經有四或五人下機。

達美航空(Delta Air Lines)日前為解決班機超賣八個座位問題，出價每...
達美航空(Delta Air Lines)日前為解決班機超賣八個座位問題，出價每人1萬元之多，讓八名乘客自願下機。(Getty Images)

阿登的文章發布後，推特用戶ToddMcCrumb證實此消息，表示他當時也在這班飛機上，而且「很不幸」地，因為他的妻子有嚴重的視力問題，因此他必須全程陪伴而無法拿到這筆錢自願下機的錢。

ToddMcCrumb後來接受KTVB訪問時說，原先空服員提供的補償金是5000元，後來一直往上加，最終每名乘客的補償金喊到1萬元。

這班飛機最終延誤約20分鐘；達美航空執行長巴斯提安(Ed Bastian)30日表示，他要向那些近期碰上航班取消或是延遲的乘客「表達歉意」。

疫情後的航班需求反彈快速，讓許多航空公司在人力物力的準備上措手不及，導致航班大亂，延誤、取消情事頻傳；除旅客大幅增加外，巴斯提安還提到，他們的員工近期還在抗議超時工作及合約糾紛等，形同蠟燭兩頭燒。

疫情 密西根州 推特

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