國慶日開派對 每人平均花84元 比去年多4元

通膨飆升下，今年國慶日每人將平均花費84元在食物、煙火、啤酒與其他慶祝活動上，超過去年。(路透)

最新預測指出，今年國慶日每人將花費84元在食物、煙火、啤酒與其他慶祝活動上，比去年多出4元。

全國零售聯盟(The National Retail Federation)針對8200多人進行調查發現，84%的人計畫慶祝國慶日，與去年相同，但仍然低於疫情 前水準。

計畫戶外聚會、野餐的人數從去年的61%降至59%，受通貨膨脹 影響，今年食材價格飆升超過10元。

根據美國農業事務聯合會(American Farm Bureau Federation)一項名為「7月4日野炊成本」的研究，國慶日慶祝活動的平均原料成本已從2021年59.50元，上升到今年的69.68元，增加17%。

一袋漢堡麵包平均要1.93元，比去年上漲16%；兩磅雞胸肉要8.99元，上漲33%；半加侖冰淇淋售價5.16元，增加了10%；牛絞肉漲價最多，兩磅牛絞肉平均售價11.12元，比去年增加36%。

農業事務聯合會首席經濟專者克賴恩(Roger Cryan)指出，食材成本上升原因包括通貨膨脹、供應鏈 危機及俄烏戰爭，「儘管食品價格攀升，但供應鏈中斷與通膨使農產品更加昂貴，農夫與消費者一樣，是價格接受者(price-takers )而非價格製定者(price-makers)」。

克賴恩說：「最重要的是，在許多情況下，農夫取得的更高價格，並無法彌補務農開銷的上漲；燃料價格上升、肥料價格增加兩倍。」

富國銀行(Wells Fargo)與勞工統計局的一份新研究也發現，啤酒價格飆升25%。

美國煙火協會(American Pyrotechnics Association)表示，綜合船運、交通運輸、保險、及勞動力成本增加等因素，煙火成本已比去年上升35%。

雖然戶外聚餐、野炊等活動受到影響，全國零售聯盟調查發現，自疫情以來，有更多人計畫參與更大型的活動。

37%受訪者計畫參加煙火及社區慶祝活動，比去年多4%，但仍低於2019年的40%；13%民眾將加入國慶日遊行，比去年增加5%；約18%也表示將以其他形式慶祝。