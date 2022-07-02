總統自由勳章17人獲獎 拜登追贈已故馬侃、蘋果喬布斯

拜登總統下周將頒發總統自由勳章給17位受獎人。圖中上排從左至右為受獎人拜爾絲、丹佐華盛頓、吉福德、拉皮諾；下排從左至右為受獎人基澤．漢、喬布斯、馬侃及川卡。(Getty Images)

白宮1日宣布，拜登 總統下周將頒發美國最高平民榮譽--總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)給17位受獎人；其中包括演員丹佐華盛頓(Denzel Washington)、體操運動員 拜爾絲(Simone Biles)及全美首位接種新冠疫苗的紐約市加護病房護士林賽(Sandra Lindsay)等；拜登還將追贈勳章給已故亞利桑納州 共和黨參議員馬侃(John McCain)，以及已故蘋果公司聯合創始人喬布斯(Steve Jobs)。

白宮表示，獲獎者來自好萊塢娛樂圈、體育、政治、軍事、學術界、民權和社會正義倡議領域，「獲獎者克服重大障礙，在藝術和科學領域取得醒目成就，他們畢生致力於為最弱勢群體發聲，勇敢推動社區和整個世界的改變，為後代子孫開路。」

拜登2017年1月也曾自當時總統歐巴馬手中獲頒總統自由勳章，表彰他長期擔任聯邦參議員和副總統的公共服務。

拜爾絲是美國史上獲獎最多的體操運動員，共贏得32面奧運和世錦賽獎牌；她積極倡議運動員心理健康、並關注寄養兒童和性侵犯受害者等議題。林賽2020年12月接種美國第一劑新冠疫苗後，持續推動接種新冠疫苗。

馬侃2018年死於腦癌，在美國海軍服役期間，曾在越南被囚禁五年多。他後來在國會代表亞利桑納州，並在2008年成為共和黨總統候選人。拜登稱馬侃是「親愛的朋友」和「英雄」。

丹佐華盛頓曾獲奧斯卡最佳男主角獎和最佳男配角獎，2019年獲得美國電影學院(AFI)終身成就獎，也是美國男孩女孩俱樂部的長期代言人。

其他13位獲獎者包括：倡議改革美國移民制度和醫療保健政策的坎貝爾修女(Sister Simone Campbell)；首位拉丁裔大學校長加西亞(Julieta Garcia)；致力結束槍枝暴力的亞利桑納州民主黨前國會眾議員吉佛兹(Gabrielle Giffords)；著名民權律師格雷(Fred Gray)。

此外還有已故蘋果公司聯合創始人喬布斯、曾為幾位美國總統提供諮詢的卡盧索斯神父(Father Alexander Karloutsos)、在2016年民主黨全國代表大會致辭備受矚目的巴基斯坦移民希茲爾汗( Khizr Khan)等多人。