民調：愛國心歷史新低 僅38%自豪身為美國人

民調顯示美國人愛國心減退，僅約38%成年人表示「非常自豪」身為美國人。圖為一亞裔移民1日在紐約宣誓入籍，成為美國公民。(Getty Images)

在7月4日美國獨立日前夕，蓋洛普民調 機機(Gallup)發表最新的數據指出，美國人的愛國心及自豪感均創歷史新低；民調結果顯示，僅38%的成年人對自己身為美國人而「極感」自豪，這是蓋洛普自2001年以來，同一個問題的最低數字。

38%這個數字遠低於自提出有關問題以來的55%平均值；另外，在2015年之前，「極感」自豪的美國人從未低於55%。

在分析調查數據後發現，極感自豪者大幅減少很大程度是由於共和黨 人和獨立人士的顯著下降；雖然共和黨人仍然是對國家極感自豪的最大群體，但數字也下降了，從2019年的75%大減到現在的58%。

非黨派人士中，只有34%的人對身為美國人而極感自豪，相較2019年的41%明顯減少。

相反的，民主黨人的比例有所上升，由2019年的22%上升到今年的26%。

正如蓋洛普所說，今年的民調是在一個非常困難時期展開的；負責撰寫民調結果及分析報告的美根‧布倫南(Megan Brenan)解釋，這個民調是在6月1日至6月20日做的，當時適值紐約州水牛城及德州 烏瓦德鎮(Uvalde)小學相繼發生嚴重槍擊案之後，也是聯邦最高法院預料將推翻「羅訴韋德」案(Roe v. Wade)判例前一刻，這個問題在支持與反對墮胎者之間出現嚴重分歧，從而也影響了對國家的觀感。

有評論認為，民眾對國家乃至組成政府的機構信任度低並不是新鮮事，一直以來，這些政府組成機構是社會基石，當目前處於信任度持續下隆時，無可避免令一些人失去自豪感。

就以聯邦最高法院為例，蓋洛普2001年的民調顯示，62%美國人對它有好感；但20年後，這個數字只有40%，可以肯定，若在推翻「羅訴韋德」案判例後再進行調查，數字會更低。