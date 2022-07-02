民調：愛國心歷史新低 僅38%自豪身為美國人
在7月4日美國獨立日前夕，蓋洛普民調機機(Gallup)發表最新的數據指出，美國人的愛國心及自豪感均創歷史新低；民調結果顯示，僅38%的成年人對自己身為美國人而「極感」自豪，這是蓋洛普自2001年以來，同一個問題的最低數字。
38%這個數字遠低於自提出有關問題以來的55%平均值；另外，在2015年之前，「極感」自豪的美國人從未低於55%。
在分析調查數據後發現，極感自豪者大幅減少很大程度是由於共和黨人和獨立人士的顯著下降；雖然共和黨人仍然是對國家極感自豪的最大群體，但數字也下降了，從2019年的75%大減到現在的58%。
非黨派人士中，只有34%的人對身為美國人而極感自豪，相較2019年的41%明顯減少。
相反的，民主黨人的比例有所上升，由2019年的22%上升到今年的26%。
正如蓋洛普所說，今年的民調是在一個非常困難時期展開的；負責撰寫民調結果及分析報告的美根‧布倫南(Megan Brenan)解釋，這個民調是在6月1日至6月20日做的，當時適值紐約州水牛城及德州烏瓦德鎮(Uvalde)小學相繼發生嚴重槍擊案之後，也是聯邦最高法院預料將推翻「羅訴韋德」案(Roe v. Wade)判例前一刻，這個問題在支持與反對墮胎者之間出現嚴重分歧，從而也影響了對國家的觀感。
有評論認為，民眾對國家乃至組成政府的機構信任度低並不是新鮮事，一直以來，這些政府組成機構是社會基石，當目前處於信任度持續下隆時，無可避免令一些人失去自豪感。
就以聯邦最高法院為例，蓋洛普2001年的民調顯示，62%美國人對它有好感；但20年後，這個數字只有40%，可以肯定，若在推翻「羅訴韋德」案判例後再進行調查，數字會更低。
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