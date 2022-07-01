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最高法院裁決：環保署限排越權…美東部分地區恐遭海水吞沒

編譯潘勛／綜合30日電
最高法院30日裁定，環保署(EPA)限制燃煤電廠排放廢氣是越權之舉。但自由派大法官凱根則在異見書中警告，按當前氣候變遷速度，部分東海岸地區很快就會遭上升的海洋吞噬。圖為科羅拉多州一煤電廠排放廢氣。(美聯社)
最高法院30日裁定，環保署(EPA)限制燃煤電廠排放廢氣是越權之舉。但自由派大法官凱根則在異見書中警告，按當前氣候變遷速度，部分東海岸地區很快就會遭上升的海洋吞噬。圖為科羅拉多州一煤電廠排放廢氣。(美聯社)

最高法院30日以六票對三票裁定，環保署(EPA)限制燃煤電廠排放廢氣，已踰越其權限，這項裁決勢將大幅限縮行政權；投下反對票的自由派大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)則在異見書中警告，按當前氣候變遷速度，部分東海岸地區很快就會遭上升的海洋吞噬。

這是最高法院本議期最後一項裁決，華爾街日報(WSJ)報導，由首席大法官羅伯茲(John Roberts)主筆的意見書指出，環保署在前總統歐巴馬時代制定的「清潔能源計畫」(Clean Power Plan)已經越權；西維吉尼亞等州提起訴訟，反對該計畫。

最高法院判決指出，聯邦部會頒布的法規，影響若遍及整個經濟及政治，除非國會特別批准，不然理應無效；本次判決指的是因應氣候變遷的各項法規。羅伯茲在判決書中另指責環保署使用「存在雖久但措詞空洞又鮮少使用的法條」，想找出新權力。

這項判決影響所及不僅環保署，可能還會限縮拜登總統運用其他部會如財政部、證券交易委員會、聯邦能源管理委員會，來因應氣候變遷的能力，使其因對氣候變遷的政策難以達標；拜登形容最高法院的判決「破壞極大，存心想讓國家倒退」，他已指示司法部等相關部會審慎評估，盡行政當局所能，依聯邦法律來找出方法，保護國人不受污染所傷。

范德堡大學(Vanderbilt University)法學教授漢斯(Gautam Hans)指出，最高法院這次判決援用的是「大政方針原理」(major questions doctrine)，以往判決便談過，只這次說得更明。

漢斯指出，因為國會經常陷入僵局，拜登及以往的民主黨籍總統都用法規而非立法來推動施政；「現在各部會法規要撐過司法的檢驗變難許多。」

自由派大法官凱根在異見書中指出，按當前溫室氣體排放速度，今年出生的嬰兒將活著見到東岸海部分地區遭海洋吞噬；加入凱根投下反對票的另兩名大法官是布萊爾(Stephen Breyer)及薩多馬友(Sonia Sotomayor)。

凱根指出，最高法院剝奪國會賦予環保署的權力，反應這個世代最咄咄逼人的環境挑戰；地球溫度升高對環境破壞巨大，出現海洋水面升高、酷熱等極端天候，恐將導致大規模移民事件、政治危機、民生不安甚至治國失敗等災難。

凱根指出，環保署節制溫室氣體排放的權限，其實在歐巴馬執政時的國會授權範圍之內；她並細述目前地球暖化已是現代時期以來之最，科學研究指出二氧化碳助長全球暖化，每年恐致460多萬人死亡。

圖為去年8月佛州沿海海水倒灌，威脅公寓樓時的情景。(Getty Images)
圖為去年8月佛州沿海海水倒灌，威脅公寓樓時的情景。(Getty Images)

氣候變遷 大法官 拜登

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