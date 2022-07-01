懷孕15周以上墮胎禁令 肯塔基、佛羅里2州暫時擋下

佛州州長德桑提斯簽署的法律禁止婦女懷孕15周後墮胎，即便遭強暴或亂倫也不例外，但這一法律30日遭法官暫時擋下。圖為反墮胎者攜嬰兒模型抗議墮胎。(Getty Images)

聯邦最高法院上周推翻保護婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，多州禁止墮胎的觸發法(trigger laws)自動生效，但肯塔基、佛羅里達州法官30日臨時叫停州內墮胎禁令；同時全國反墮胎團體持續研擬提案，盼阻止禁墮胎州婦女跨州尋求墮胎服務。

全國各地法官權衡各州憲法是否允許執行墮胎觸發法，肯州法官30日臨時封殺肯州幾乎禁止所有墮胎的觸發法，佛州 法官則以違反隱私權為由，臨時暫停懷孕15周以上墮胎禁令生效。

肯州法官裁決後，上周被叫停的墮胎服務得以恢復，但美國公民自由聯盟(ACLU)肯州分會表示，路易斯維爾(Louisville)一家墮胎診所最近數日已取消近200個墮胎預約。

佛州懷孕15周後墮胎禁令原計7月1日生效，萊昂郡(Leon County)巡迴法官庫柏(John Cooper)30日臨時喊停，稱其違反佛州規定的隱私權；他表示待紙本命令簽署後，觸動法就會生效，但目前尚不清楚需耗時多久。

共和黨 籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示將對法官裁決提出上訴，他稱佛州高等法院此前對隱私權和墮胎權的解釋有誤。

佛州的15周墮胎禁令允許例外，包括墮胎可拯救孕婦的性命、防止嚴重傷害和胎兒有致命缺陷，但強暴、亂倫和性交易導致的懷孕則不在此列。

華盛頓郵報(WP)引述知情人士報導，全國反墮胎團體與其在共和黨州議會的盟友籌擬計畫，盼阻止禁墮胎州婦女到其他地方尋求墮胎手術

德州州議員奧利弗森(Tom Oliverson)表示，共和黨州議員主導的反墮胎組織「全國基督教立法者協會」(NACL)開始與德州墮胎禁令提出者合作，以訂定限制民眾跨州墮胎的示範法。

保守派法律事務所「托馬斯莫爾協會」(Thomas More Society)資深顧問布林(Peter Breen)表示：「只因你橫跨州界，不代表你的家鄉州沒有司法權。」

不過並非所有反墮胎團體均認同，「美國生命聯合會」(Americans United for Life)主席凱瑟琳．福斯特(Catherine Glenn Foster)指出，民眾向來會跨州進行醫療手術，並認為州政府無法阻止。