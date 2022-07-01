最高院否決EPA權力 重創拜登對抗氣候變遷工具

最高法院30日裁定環保署無限制碳排放量的權力，這使得拜登政府對抗氣候變遷的工具大減。圖為內華達州密得湖因極端氣候而乾涸。(Getty Images)

最高法院30日裁定聯邦環保署(EPA)沒有限制燃煤電廠排放廢氣的權力，重創拜登 政府對抗氣候變遷 的計畫；部分專家認為，拜登不太可能達成其對抗氣候變遷的目標。

在對抗氣候變遷的可行工具遭剝奪後，拜登總統稱此裁決使美國退步，並批保守派為主的高院 企圖剝奪民眾呼吸清潔空氣的權利。

保守派首席大法官羅伯茲(John Roberts)在意見書中指出：「降低二氧化碳排放至迫使全國棄煤發電的程度，或許是合理的『當代危機解決方式』，但EPA未獲國會授權實施其監管的計畫。」

哈佛大學法律教授拉扎勒斯(Richard Lazarus)表示，高院裁決重挫EPA應對氣候變遷、保護全國人民健康的能力，而且其宣布時機正是全國面對氣候變遷造成的最大環境挑戰的時候。

拉扎勒斯指出，司法與行政部門干擾拜登完成其氣候計畫，大家一年前的樂觀態度已被悲觀看法取代，現已幾無可行選項。

「高院不清楚如何應對氣候變遷。」自由派大法官凱根(Elena Kagan)代表反對方撰寫意見書表示：「高院指派自己為對抗氣候變遷政策的決策者，而非訴諸於國會或專業部門，我想不到比這更可怕的事。」

最高法院30日裁定環保署無限制碳排放量的權力，這使得拜登政府對抗氣候變遷的工具大減。圖為內華達州密得湖因極端氣候而乾涸見底。(Getty Images)

該裁決並未觸及環保署管制能源業的權力，環保署也許能對個別發電廠實施排放管控；紐約時報報導指出，該裁決的影響遠不止是環境政策，高院的多數保守派質疑行政部門處理重大議題的權力，無論是全國或國際事件。

拜登稱高院裁決「企圖使美國退步」，並稱高院保守派「支持特別利益(團體)，發起長期運動要剝奪美國人呼吸乾淨空氣的權利。」

拜登承諾：「我將採取行動，我的政府會繼續以合法行政權來維持乾淨空氣、保護公眾健康並對抗氣候危機。」

EPA署長芮根(Michael Regan)表示：「EPA會繼續依法設定並執行環境標準，履行義務保護大眾免於環境災害。」