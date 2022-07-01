我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

最高院否決EPA權力 重創拜登對抗氣候變遷工具

編譯郭宣含／綜合30日電
最高法院30日裁定環保署無限制碳排放量的權力，這使得拜登政府對抗氣候變遷的工具大減。圖為內華達州密得湖因極端氣候而乾涸。(Getty Images)
最高法院30日裁定環保署無限制碳排放量的權力，這使得拜登政府對抗氣候變遷的工具大減。圖為內華達州密得湖因極端氣候而乾涸。(Getty Images)

最高法院30日裁定聯邦環保署(EPA)沒有限制燃煤電廠排放廢氣的權力，重創拜登政府對抗氣候變遷的計畫；部分專家認為，拜登不太可能達成其對抗氣候變遷的目標。

在對抗氣候變遷的可行工具遭剝奪後，拜登總統稱此裁決使美國退步，並批保守派為主的高院企圖剝奪民眾呼吸清潔空氣的權利。

保守派首席大法官羅伯茲(John Roberts)在意見書中指出：「降低二氧化碳排放至迫使全國棄煤發電的程度，或許是合理的『當代危機解決方式』，但EPA未獲國會授權實施其監管的計畫。」

哈佛大學法律教授拉扎勒斯(Richard Lazarus)表示，高院裁決重挫EPA應對氣候變遷、保護全國人民健康的能力，而且其宣布時機正是全國面對氣候變遷造成的最大環境挑戰的時候。

拉扎勒斯指出，司法與行政部門干擾拜登完成其氣候計畫，大家一年前的樂觀態度已被悲觀看法取代，現已幾無可行選項。

「高院不清楚如何應對氣候變遷。」自由派大法官凱根(Elena Kagan)代表反對方撰寫意見書表示：「高院指派自己為對抗氣候變遷政策的決策者，而非訴諸於國會或專業部門，我想不到比這更可怕的事。」

最高法院30日裁定環保署無限制碳排放量的權力，這使得拜登政府對抗氣候變遷的工具大...
最高法院30日裁定環保署無限制碳排放量的權力，這使得拜登政府對抗氣候變遷的工具大減。圖為內華達州密得湖因極端氣候而乾涸見底。(Getty Images)

該裁決並未觸及環保署管制能源業的權力，環保署也許能對個別發電廠實施排放管控；紐約時報報導指出，該裁決的影響遠不止是環境政策，高院的多數保守派質疑行政部門處理重大議題的權力，無論是全國或國際事件。

拜登稱高院裁決「企圖使美國退步」，並稱高院保守派「支持特別利益(團體)，發起長期運動要剝奪美國人呼吸乾淨空氣的權利。」

拜登承諾：「我將採取行動，我的政府會繼續以合法行政權來維持乾淨空氣、保護公眾健康並對抗氣候危機。」

EPA署長芮根(Michael Regan)表示：「EPA會繼續依法設定並執行環境標準，履行義務保護大眾免於環境災害。」

氣候變遷 高院 拜登

上一則

高院5:4裁定 川普的移民政策 拜登可自由喊卡

下一則

明州扶貧實驗擴大 聖保羅市補助999個家庭 分3組對照

延伸閱讀

高院5:4裁定 川普「留在墨西哥」移民政策 拜登可喊卡

高院5:4裁定 川普「留在墨西哥」移民政策 拜登可喊卡
世界晚報╱籃球賽爆衝突 球迷因香港主權問題大打出手

世界晚報╱籃球賽爆衝突 球迷因香港主權問題大打出手
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：為對抗中俄 北約徹底轉型、大秀肌肉

紐時：為對抗中俄 北約徹底轉型、大秀肌肉

熱門新聞

奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手