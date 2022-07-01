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高院拒絕受理醫護反疫苗強制令挑戰 湯瑪斯支持原告

記者胡玉立／綜合報導

最高法院多數大法官30日拒絕受理紐約州16名醫護人員基於宗教理由提出的「反對疫苗強制令」法律挑戰；但持異議的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)卻在措辭尖銳的不同意見中，支持已被各方駁斥為不實的原告主張，指所有新冠疫苗都是用「流產兒」細胞開發製成。

紐約州去年8月首次實施疫苗接種強制令以防止新冠變種傳播時，曾允許基於醫學原因或宗教理由的例外情形；但宗教豁免權後來被取消。紐約州民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)是羅馬天主教徒，她說她不知道有任何宗教組織反對接種疫苗，包括教宗在內的宗教領袖都鼓勵人們接種疫苗。

16位醫護人員隨後提訟，稱他們有宗教異議，因為胎兒細胞參與了新冠疫苗測試、開發或生產，他們認為疫苗強制令侵犯了他們的宗教自由。

然而，和過去其他疫苗一樣，輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)在開發新冠疫苗早期曾使用胎兒細胞測試其配方功效；過程中使用的胎兒組織源自發生於幾十年前的選擇性流產；但這些細胞已複製多次，並沒有原始組織涉入製成現代疫苗。

因此，新冠疫苗並不是使用胎兒細胞製成，也不包含任何流產兒細胞。這些疫苗其實含有信使RNA遺傳物質，指導人體細胞製造蛋白質，訓練免疫系統抵抗新冠病毒；它們還包括有助RNA穿過細胞膜的脂肪物質，以及鹽、糖和其他有助穩定成分的物質。

30日持異議的大法官包括湯馬斯、艾里托(Samuel Alito)和戈薩奇(Neil Gorsuch)，湯馬斯在代表三人撰寫不同意見時，仍然引用了原告所主張、但已被指為不實的說法。湯瑪斯表示，紐約州的規定沒有提供宗教豁免，最高法院理應受理此案，以防止將來出現類似混亂。

紐約律師為疫苗強制令辯護時指出，實驗室培養的幹細胞(源自近50年前自胎兒身上採集的細胞)，也被用於測試德國麻疹疫苗；新冠疫苗的規定類似於要求醫護人員接種麻疹等疫苗的長期規定；那些規定也只允許出於醫療原因的豁免。

疫苗 紐約州 大法官

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