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明州扶貧實驗擴大 聖保羅市補助999個家庭 分3組對照

編譯柯立偉／綜合30日電
明尼蘇達州聖保羅市議會於2020年通過的保證最低收入計畫，為150個貧困家庭連續提供18個月、每月500元無條件補助；將擴大推廣到999個家庭。（美聯社）
明尼蘇達州聖保羅市議會於2020年通過的保證最低收入計畫，為150個貧困家庭連續提供18個月、每月500元無條件補助；將擴大推廣到999個家庭。（美聯社）

明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)為加大扶貧力道，市議會於2020年11月間通過一項保證最低收入計畫，以聯邦疫情紓困基金30萬元和各界捐款120萬元，為150個貧困家庭提供連續18個月，每月500元無條件補助；市長卡特(Melvin Carter)29日宣布此計畫將進一步推廣到999個家庭，不只向更多家庭發放支票，同時還將存款存入他們孩子的大學儲蓄賬戶。

市長指出，這項「民富保障收入試行計畫」(People's Prosperity Guaranteed Income Pilot)是社會實驗，確定「政府發錢」能不能夠協助貧困家庭脫離貧窮；因此999個家庭將分成三組，其中333個家庭將獲得政府對家中每個孩子的大學儲蓄帳戶撥付的1000元；另外333個家庭除了大學儲蓄帳戶的1000元外，還將獲得每月500元的支票，為期兩年；最後一組333個家庭則任何補助都沒有。

由於「保證最低收入計畫」旨在扶貧，設有排富條款，因此家庭年收入不得超過聯邦貧窮線的三倍；另外，有在「聖保羅大學帳戶計畫」開戶的兒童也必須出生於聖保羅市，或於六歲前遷入聖保羅市，才有參加保證最低收入計畫之資格。

原本已參加2020年每月500元補助的家庭並未被排除，仍有可能在此波擴大實驗中再度獲選。卡特表示，他希望這個實驗計畫能夠證明政府政策的介入有助於改善貧窮家庭的困境。

推動「保證最低收入計畫」的學者，密西根大學教授艾略特(William Elliott)則說：「保證收入可以幫助父母度過一個月，而「大學帳戶計畫」將讓家庭對孩子的未來有了切實的希望，參加計畫的家庭將受益匪淺。」

低收入 儲蓄 支票

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