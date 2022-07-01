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募兵困難 陸軍放寬學歷要求：沒有高中文憑也能申請入伍

編譯柯立偉／綜合30日電
因募兵制遇到的困難，陸軍接受無高中學歷者申請入伍接受基本軍事訓練。圖為協防歐洲的美軍。(路透)
因募兵制遇到的困難，陸軍接受無高中學歷者申請入伍接受基本軍事訓練。圖為協防歐洲的美軍。(路透)

為因應募兵制遇到的困難，陸軍近來放棄對有意從軍者的學歷要求，接受沒有高中學歷或同等學力證明者(GED)亦可先申請入伍接受基本軍事訓練；雖然此次放寬學歷要求只是暫時的，但陸軍並未說明是否要求這群尚未取得高中學歷的新兵入營後繼續學業，或是放寬學歷要求的政策將持續多久。

華盛頓時報(Washington Times)報導，陸軍官員針對此政策表示：「在有限的時間內開放暫時未達成學歷要求的入營，將能使陸軍吸引到更多的優秀人才為國家服務。」

事實上，陸軍長期以來即有「特例容許」未取的高中文憑的申請者入營的案例，不過都必須是因為「不可抗力因素」，例如繳不起學費、為養家必須放棄學業或為照顧重病親屬等原因，並非一體適用所有沒有高中文憑的申請者；現行「限時全面開放」的政策究竟能不能提升募兵率，以及是否會造成募兵素質下降都還有待觀察。

同時，軍方強調，新的政策只適用於「陸軍常備兵」；預備役或國民兵則不適用學歷開放措施。

除了放寬學歷要求外，近年來為求提升招聘率，各大軍種都使出渾身解數吸引青年投效軍旅；如陸軍就對簽下志願役的青年一次性發給最高可達5萬元的簽約獎金，不過預料這筆簽約獎金不會提供給沒有高中學歷的新兵。

而空軍先前則是推出過超熱血募兵宣導廣告，希望激起青年的愛國情操，廣告中有兩名飛行員駕駛戰機騰雲而上，抵抗強力地心引力的同時與前方看不見的敵人激烈戰鬥，旁白還響起「美國空軍-制霸天空」的口號，看得令人腎上腺素激增；空軍招募指揮官湯瑪斯少將(Ed Thomas)說：「從軍不是年輕人職業生涯考慮的首選，因此希望透過宣傳增加青年從軍報國的信念。」

因募兵制遇到的困難，陸軍接受無高中學歷者申請入伍接受基本軍事訓練。圖為美軍在摩洛...
因募兵制遇到的困難，陸軍接受無高中學歷者申請入伍接受基本軍事訓練。圖為美軍在摩洛哥的軍演。（Getty Images）

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