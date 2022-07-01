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人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

編譯孫梁／綜合報導
人口普查報告，鳳凰城馬里考帕郡的白人、非裔和西語裔人口去年的增長最快。（美聯社）
人口普查報告，鳳凰城馬里考帕郡的白人、非裔和西語裔人口去年的增長最快。（美聯社）

美國人口過去20年更加老化和更加多元化，人口普查局30日公布2021年的人口最新估計顯示，2000年以來，全國人口的中位年齡增長3.4歲，達38.8歲，其中2021年增長0.3歲的增幅最大。

人口普查局的統計顯示，美國2020年至2021年增加人口39萬2665人，總人口達3億3180萬。一年間全國各族群的人口都出現成長，只有白人下降0.03%，白人的人口由於死亡率超過出生率而減少7萬9836人。而非裔人口主要因為自然出生率高於死亡率而增加32萬6893人。

亞裔人口也因出生率高而增加28萬1167人，夏威夷和其他太平洋島國土著居民的增速最快，達1.54%。西語裔人口的增幅第二，為1.24%，但增加最多，達76萬7907人。

在全國10大人口都市中，八個城市的人口2020年減少，其中紐約、洛杉磯和芝加哥的降幅最大，這些城市中的紐約郡(曼哈頓)、洛杉磯郡和庫克郡，2020年中至2021年中失去的人口最多。

非裔人口下降最大的郡是紐約的國王郡(即布魯克林)，白人、亞裔和西語裔人口減少最多的是洛杉磯郡。

鳳凰城馬里考帕郡的白人、非裔和西語裔人口去年的增長最快。（美聯社）
鳳凰城馬里考帕郡的白人、非裔和西語裔人口去年的增長最快。（美聯社）

2020至2021年移民在美國人口增長中的作用大幅降低，一年期間白人移民近10萬5000人、亞裔逾8萬9500人、西語裔逾8萬2000人、非裔逾5萬3000人。

全國的出生率下降和移民減少加速了人口老化趨勢，2020年至2021年，全國只有蒙大拿、新罕布夏和西維吉尼亞州的人口中位年齡沒有變化，其他47個州和華盛頓特區的中位年齡都提高；其中東北部地區的人口最老化，中位年齡40.4歲，其次是中西部的39歲、南方的38.6歲和西部地區的37.7歲。

鳳凰城的馬里考帕郡(Maricopa)的白人、非裔和西語裔人口去年的增長最快，也是全國各郡人口增加最多的郡，而加州的河邊郡(Riverside)和聖伯納汀諾郡(San Bernardino)則是西語裔人口增長最多。

休士頓所在的本德堡郡(Fort Bend)、亞利桑納州的馬里考帕郡和德州的塔蘭郡(Tarrant)，是非裔居民增幅最快的郡；亞裔居民增幅最大的是達拉斯都會區、南加州橘郡(Orange)和西雅圖的國王郡(King)。

加州的河邊郡、佛羅里達州的李郡(Lee)、猶他州的猶他郡是去年白人居民增長最多的地區。

非裔 亞裔 加州

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