我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

編譯張佑生╱即時報導
美國和英國各自派出航艦打擊群搭配日本海上自衛隊去年10月進行聯合軍演。（美聯社）
美國和英國各自派出航艦打擊群搭配日本海上自衛隊去年10月進行聯合軍演。（美聯社）

6月29日，來自14個國家的21 艘艦艇，包括一艘潛水艇，停泊在夏威夷珍珠港參加第28屆「環太平洋軍事演習」（RIMPAC， 環太軍演）。由於美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）的成員國悉數參加，再加上南中國海周邊五個國家，甚至南太平洋小國東加的出現，不少分析人士指出，這次軍演就是在向中國傳遞一個訊息，那就是，中國在西太平洋地區的擴張會遭到阻止和擊敗。

美國之音30日報導，包括東道主美國，共有26個國家參加這次在夏威夷港和南加州海域舉行的聯合軍演。軍演到8月4日結束。美國海軍在5月31日發布的有關「2022環太軍演」的新聞稿中明確說明，軍演就是為了提高「聯合部隊所需的聯合作戰能力、抗打擊能力和靈活性，以阻止並擊敗大國在衝突各領域各階段所採取的侵略行為。」中國的分析人士將此解讀為「美海軍將此次演習作為應對『大國衝突』的一個重要訓練平台。」

布拉德利·馬丁（Bradley Martin）是智庫「蘭德公司」國家安全供應鏈研究所的主任。他曾是美國海軍上校，參與並策劃過往年的環太軍演。他告訴美國之音，環太軍演向中國傳達的其實是地區各國「有關共同利益的聲明」。

他說：「在我看來，與其說是切斷與中國的聯繫或是遏制中國，不如說他們（亞太國家）為了共同的利益而加強了夥伴關係。無論中國選擇作為一個改變秩序的大國，還是試圖遵守國際準則，它都必須明白，該地區各國人民願意為了共同利益而相互合作，所以我認為這次演習的主要信息是，這些國家有共同的事業和共同的利益，並且願意合作」。

他說，中國是一個「修正主義」大國，正在尋求改變全球，特別是東亞地區的力量平衡，自然會在各國的安全考慮之中。隨著時間的推移，中國的能力越來越強，世界必須對此做出反應。

美國曾於2014年和2016年兩度邀請中國參加環太軍演。2018年，因為中國在南海的擴張，美國撤回對中國的邀請。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
夏威夷 加州 供應鏈

上一則

BA.4、BA.5成美主流病毒株 CDC估確診將逐周上升

延伸閱讀

拜登密集電話外交 北約再東擴 瑞典、芬蘭加入

拜登密集電話外交 北約再東擴 瑞典、芬蘭加入
川普通烏門要角 帕爾納斯違政治獻金法 判20個月

川普通烏門要角 帕爾納斯違政治獻金法 判20個月
美多州禁墮胎 Google「搬到加拿大」暴紅

美多州禁墮胎 Google「搬到加拿大」暴紅
北加萊西斯山火仍未受控 灣區空品暫未受影響

北加萊西斯山火仍未受控 灣區空品暫未受影響

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產