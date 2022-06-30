多國聯手100天 凍結俄央行海外3000億、富豪300億

西方各國對俄國祭出最強硬經濟制裁。圖為普亭29日在土庫曼出席裏海沿岸國家首腦會議。(美聯社)

自從俄羅斯 侵略烏克蘭開始，西方各國對俄國 祭出最強硬經濟制裁，適用範圍不只於俄羅斯金融體系，更擴張到具有龐大海外資產的俄羅斯富豪；財政部 29日指出，在多國聯合查處俄國富豪海外資產行動的前100天內，全球已凍結了俄國富豪300億元的資產及俄羅斯中央銀行存放海外的3000億元資金。

除美國外，歐盟執委會近日也成立了專門工作小組，與美國密切合作查扣俄國資產；本月公布的新一波制裁對象就包括俄富豪尼桑諾夫(God Nisanov)，以及莫達索夫(Alexey Mordashov)和其家眷。

財政部說：「我們將繼續追蹤俄羅斯受制裁的資產，並防止受制裁的俄羅斯人破壞我們與各盟國聯合實施的措施，繼續增加俄羅斯的戰爭成本，耗盡俄羅斯侵略戰爭所可以調動的資源。」

不過，隨著追緝俄國政府及富豪海外資產的行動愈來愈緊鑼密鼓，不少法學專家也擔憂政府在「法律正當程序之外」查處外國人在美資產將侵犯私有財產權，且由於資產所有人不在美國境內，無法循司法管道請求救濟，聯邦政府的行動可能會波及無辜，更讓資產所有人蒙受無法逆轉的損害。

專精國際財經法的律師費爾史東(Tom Firestone)就說：「對俄國海外資產的查處行動已有相當程度的擴張，政府必須小心不要波及到與戰爭無關的無辜者」；美國公民自由聯盟(ACLU)也質疑聯邦政府擴大對俄經濟制裁的舉動，指稱先前聯邦眾院通過的烏克蘭資產重建扣押法(Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act)允許政府更廣泛地扣押俄國在美資產，不只違背法律正當程序的要求，更侵害到私有財產。

財政部對此則低調回應說：「我們正在尋求最大限度地擴大制裁對指定個人和實體的影響，同時防範戰爭影響到全球商品市場和糧食供應的波動。」