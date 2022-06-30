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拜登密集電話外交 北約再東擴 瑞典、芬蘭加入

編譯中心／綜合報導
拜登總統的電話外交促成北約達成重大協議。為土耳其總統厄多安、 拜登總統、及英國首相強生，29日在馬德里北約峰會上交談。(美聯社)
拜登總統的電話外交促成北約達成重大協議。為土耳其總統厄多安、 拜登總統、及英國首相強生，29日在馬德里北約峰會上交談。(美聯社)

北大西洋公約組織(NATO)29日宣布，30個成員國同意一項新的「戰略概念」，正式設定北約盟國接下來10年的優先事務、核心任務與途徑，並正式邀請瑞典與芬蘭加入北約，勢將改變歐洲安全地貌、反抗俄羅斯對烏克蘭的強攻。有線新聞網(CNN)報導，這些都是由拜登總統撥出的一連串電話與密集的外交努力促成。

土耳其與芬蘭及瑞典等三國外長及總統，28日在馬德里簽署三邊協定，等於土耳其放行，...
土耳其與芬蘭及瑞典等三國外長及總統，28日在馬德里簽署三邊協定，等於土耳其放行，讓芬蘭與瑞典可順利加入北約組織。(美聯社)

一名美國高層官員說，在俄羅斯為2月入侵烏克蘭而集結部隊時，拜登「察覺到，我們即將面對一個新世局」，於是他撥打電話給芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)，商討將北約入會權擴張到俄國邊界一事，其後又打了更多電話。

3月芬蘭總統訪美 3方通話

拜登3月在白宮橢圓形辦公室會見到訪的尼尼斯托，當時俄軍正大舉入侵烏克蘭，這時他們又撥出了另一通重要電話。

上述官員向記者簡報幕後細節說，「兩位領導人拿起了橢圓形辦公室靠牆小桌上的電話機，由白宮戰情室轉接給瑞典總理安德森(Magdalena Andersson)…他們在晚上10時前後接通了安德森」。

實際上還有更多事情必須處理，土耳其基於內部複雜的理由，揚言要否決芬蘭和瑞典加入北約，於是拜登繼續透過電話協調。

他在28日抵達西班牙首都馬德里出席北約峰會之前，還特別撥打電話給土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)，兩人「徹底談論」了關切的問題。

土國點頭 美允售F-16戰機 

至於兩人關切的問題究竟是什麼，儘管雙方並未透露，但在土耳其突然改變反對芬蘭、瑞典加入北約立場，拜登29日在北約場邊會談公開向厄多安致謝後，一名美國官員示意，美方支持土耳其購買美國F-16戰機的計畫。

土耳其過去一直十分希望購買新的F-16戰機，以改善老舊空軍機隊戰力，如今美國首肯土耳其購買F-16戰機，顯然是投桃報李。美國主管國際安全事務的美國助理國防部長瓦蘭德(Celeste Wallander)說，土耳其是具有高度能力及價值的北約戰略盟友，強大的土耳其國防能力，能對強大的北約國防能力作出貢獻。

稍後拜登又與尼尼斯托和安德森交談，協議於是達成。

歐洲北約化 毀普亭削弱計畫

不僅芬蘭，瑞典也放棄了軍事不結盟立場，即將加入北約。這等於告訴俄國總統普亭(Vladimir Putin)，他削弱西方的企圖已失敗。拜登29日在馬德里笑容滿面地說，普亭想讓歐洲「芬蘭化」，現在歐洲正在「北約化」，「這正是普亭不希望發生的事」。

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