駐歐美軍將增至10萬 冷戰以來最大軍事擴張

美空軍波音C-17全球霸王貨機正停降波蘭，對烏克蘭進行軍事運補，防範俄羅斯入侵。(Getty Image)

首次在波蘭常設陸軍指揮部

拜登 總統29日表示，美國將提供更多戰機和戰艦至歐洲，部署10萬名美軍在歐洲，並將首次在波蘭常設陸軍指揮部，拜登誓言捍衛北約 每一寸土地；種種動作顯示俄羅斯入侵烏克蘭 後，促使美國在歐洲展開自冷戰後最大軍事擴張，並增加對北約(NATO)的經費挹注。

拜登誓言捍衛北約每寸土地

拜登總統宣布將提供更多戰機和戰艦至歐洲，部署10萬美軍，並在波蘭常設陸軍指揮部。圖為拜登總統3月25日飛抵波蘭東南部Jasionka市，探視駐守的陸軍第82空降師戰士。(美聯社)

拜登在馬德里峰會上承諾，他將「捍衛盟友的每一寸土地」，同時以美國為主的北約也提出新計畫動議，加強波羅的海國家與波蘭未來抵禦俄國攻擊的能力。

德國、英國等盟國軍隊戒備準備向東部署之際，美國未來擬將駐歐洲美軍人數從烏克蘭戰爭前的8萬人，提高至10萬人，並派更多戰艦前往西班牙、派F-35戰機至英國，提前部署武器在波羅的海國家，在羅馬尼亞增兵，提高德國和義大利的空中與其他防禦能力，以及在波蘭設置指揮部。

北約也同意長期提供烏克蘭軍事協助與金援。

拜登表示：「我們說攻擊一個國家，就是攻擊整個北約，這句話並非玩笑話。」

拜登與北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)會晤時指出：「美國將加強歐洲軍力，以回應持續變化的安全環境，並加強整體安全。」

義總理：做好準備沒有風險

撇開北約與俄國在近期武裝對峙的威脅，義大利總理德拉吉(Mario Draghi)說：「沒有軍事升溫的風險，我們必須做好準備，但沒有風險。」

波羅的海國家原盼增軍10倍

波羅的海國家原本希望北約能常設基地，將北約駐軍增加十倍，並提高對空與對戰防禦；但北約29日同意的內容未達其要求，不過還是會增加駐軍、送更多設備、武器和彈藥至該區，並設立快速增援系統。

美國在歐洲軍事擴張的程度仍遠不及冷戰時期，當時平均約有30萬名美軍駐守歐洲，但儘管如此，這反映出歐洲安全重獲重視；北約打算明年將快速反應部隊軍力從4萬人增至30萬人，雖然軍力會留守在原國家，但隨時準備朝東部署。

國務院領導歐洲計畫的前官員伯格曼(Max Bergmann)表示，今年將是歐洲與北約的「關鍵年」。

史托騰柏格29日樂見拜登的宣言，「這展現拜登果斷領導能力，與跨大西洋的強烈連結。」他也感謝美國持續支持烏克蘭。