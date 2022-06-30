丕優19國民調 亞太受訪者對美中看法差距大

拜登總統與習近平主席，傳近日要舉行視訊通話。智庫丕優中心最新民調顯示多數民眾對中國持負面看法。(Getty Images)

丕優研究中心(Pew Research Center)2月14日到6月3日訪查19個國家的2萬4525名成人，探究受訪者對拜登 總統和中國國家主席習近平 的觀感，以及中美對國際的影響力，結果顯示多數受訪者認為中國的影響力漸增，而美國的影響力持平。

對美國觀感多數較中國佳

在大多數國家，受訪者對美國的觀感較正向，僅新加坡和馬來西亞對中國的觀感比美國佳。

亞太地區受訪者對中美看法分歧，89%南韓人認同美國，比認同中國的人數多出70個百分點，在19國中差異最大。

過去一年來，大多數國家對美中看法大致不變，但希臘與義大利去年朝中方靠攏。

民眾看好拜登多於習近平

除了星馬地區，其他17國民眾對拜登較有信心，而非習近平。

在波蘭及瑞典，民眾對於中美領袖的信心差距大於60個百分點；儘管多數國家對拜登較有信心，拜登今年的支持率幾乎在每一國都出現兩位數的跌幅。

反觀習近平的支持度過去一年來不變，但盤旋在歷史低點附近。

中國國際影響力逐漸變強

約66%的受訪者認為，中國在世界舞台的影響力逐漸變強，而32%的人認為美國對國際的影響持平；對此看法最分歧的國家是澳洲 ，73%的澳洲人認為中國的影響漸增，僅19%的受訪者認為美國影響力擴大。

幾乎所有受訪者都認同，中國對世界的影響變大，僅波蘭人認為美國的影響力變強。

在所有受訪者中，學歷較高的人偏向表示中國實力漸增，且在約三分之一的受訪國中，教育程度較高的人認為美國的影響力漸弱。

12國30歲以下較喜歡中國

在對中國觀感方面，其中12國的30歲以下年輕人較喜歡中國，而50歲以上者較喜歡美國，其中又以日本的世代看法差距最大(17個百分點)。

在對美國觀感方面，各國差距較大，澳洲、荷蘭和瑞典的年輕人較不看好美國，長者則較喜歡美國；反之，在星馬和西班牙，長者較不喜歡美國。

右翼者對美看法較左翼正向

丕優調查顯示，自詡為右翼者對美國看法較左翼人士正向。

60%的希臘右翼看好美國，反觀青睞美國的左翼僅22%；此模式在澳洲、比利時、加拿大、法國、以色列、荷蘭、西班牙、南韓、瑞典和英國皆有跡可循，惟日本和星馬地區未作此調查。

右翼人士對中國的看法也比左翼人士較佳，但這種情況在匈牙利和義大利出現例外。