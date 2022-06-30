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5中國企業被美列黑名單 中方否認軍援俄

編譯盧炯燊／綜合29日電
五家中國企業被美列入貿易黑名單，原因是涉嫌支持俄斯軍隊及國防基礎工業。圖為俄軍坦克車隊。(路透)
五家中國企業被美列入貿易黑名單，原因是涉嫌支持俄斯軍隊及國防基礎工業。圖為俄軍坦克車隊。(路透)

美國商務部將五家中國企業列入貿易黑名單，6月28日正式生效，原因是它們涉嫌支持俄斯軍隊及國防基礎工業；但中國駐美大使館否認中方向俄羅斯烏克蘭提供軍事援助，並指有關制裁違反國際法，聲稱會採取必要措施保護中國企業的權利。

商務部官員指出，在俄羅斯2月24日進攻烏克蘭之前，這五家中國企業已經向受美國關注的俄國實體提供物資，並繼續簽訂合約供應物資給受制裁的俄國公司；不過，有關官員並未透露有關物資涉及那些技術。

這五家中國企業分別是：香港世捷達物流有限公司（World Jetta Logistics Ltd.)、信諾電子有限公司（Sinno Electronics Co. Ltd.)、金派科技(香港)有限公司（King Pai Technology Co. Ltd.)、維科電子有限公司(Winninc Electronic)及柯奈柯特電子有限公司（Connect Electronic)。除世捷達外，其餘四家都是電子元器件（electronic component）貿易商。

儘管這是商務部首次將涉嫌助俄的中國企業列入黑名單，但拜登政府及相關官員仍表示，中國總體上沒有軍事援助俄羅斯。

白宮國家安全顧問蘇利文28日前往西班牙首都馬德里出席北約峰會時向媒體表示，在烏克蘭戰爭中，美國對中國的首要要求是中國不要透過提供設備，在軍事上支持俄羅斯； 第二是中方沒有參與大規模或系統性破壞或逃避美國制裁。

「到目前為止，還沒有看到中國的行為違反了這兩個原則，與俄羅斯的貿易關係也未達到這個規模。」蘇利文說。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)分析師楚辛巴(Martin Chorzempa)也表示，在中國的幫助下，西方對俄羅斯的出口管制正在奏效。他列舉數據指出，自俄羅斯揮軍烏克蘭以來，中國對俄方的出口相較於2021年下半年下降了38%，而同期中國的整體出口只下降8%。

中國駐美大使館回應美國的行動時表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確，沒有向衝突各方提供軍事援助，並會採取必要措施保護中國公司的權利。

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