北約新戰略概念 中國首度成為要點：構成系統性挑戰

北約組織30日在西班牙首都馬德里舉行擴大峰會,除歡迎芬蘭與瑞典兩位新成員外,同時首次邀請亞太國家領袖與會,共同商議對抗俄羅斯入侵烏克蘭的新發展。北約29日並發布2022戰略概念,視俄羅斯為對國際秩序的嚴重威脅,中國則首度提到被視為「系統性挑戰」,劍指中俄。(美聯社) Spain NATO Summit U.S. President Joe Biden, front row fifth right, talks to British Prime Minister Boris Johnson, front row fourth right, as they pose with other leaders for a group photo during the NATO summit in Madrid, Spain, on Wednesday, June 29, 2022. North Atlantic Treaty Organization heads of state will meet for a NATO summit in Madrid from Tuesday through Thursday. (AP Photo/Bernat Armangue)

北約 (NATO)成員國領導人29日在西班牙馬德里峰會上批准「北約2022戰略概念」,首度提到中國引發北約盟友關切的「系統性挑戰」,並稱「中方與俄羅斯 急速成長的夥伴關係」破壞以規則為基礎的國際秩序,劍指中俄。

北約2010年提出的戰略概念,多次強調要與俄羅斯合作,隻字未提中國;根據今年的新戰略概念:「俄羅斯是盟國安全和區域和平穩定最直接和嚴重的威脅」,「中國對歐洲-大西洋安全構成系統性挑戰。」

新戰略概念指出,中俄雙雙位於反對以規則為基礎的國際秩序的威權主義最前線,兩國深化戰略夥伴關係,意圖合力破壞以規則為基礎的國際秩序,與北約價值觀和利益背道而馳。

北約領導人去年6月在布魯塞爾舉行峰會,首度在聯合公報提到,中方對基於規則的國際秩序和北約相關領域構成「系統性挑戰」;北約聯盟進一步將公報精神寫入戰略概念。

由美國主導的北約近日動作頻頻,除了說服土耳其讓芬蘭和瑞典加入外,美國也將增派總數達十萬兵力進駐歐洲。俄羅斯總統普亭在接受國家電視台訪問時說,北約若在芬蘭和瑞典增加基建設施或增兵,俄國一定會有反制動作。

中國官媒新華社則僅強調北約戰略概念指「俄羅斯是最大且直接的威脅」,未提中國。新華社報導,俄羅斯外交部副部長里亞布科夫表示,北約將俄羅斯視為戰略安全威脅,「這並不是事實,而是北約對俄羅斯構成威脅」。俄方譴責北約不負責任且破壞歐洲安全架構的政策,北約在馬德里峰會上的決定不會影響俄國政策。

據新戰略概念所述,「歐洲-大西洋地區並不平靜」,俄羅斯對烏克蘭的侵略破壞歐洲和平,試圖透過脅迫、顛覆、侵略和併吞來建立勢力範圍並直接控制,運用傳統戰爭和網路攻擊等混合手段來打擊北約與夥伴。

至於中國,北約表示,中方眾所周知的野心和脅迫政策挑戰北約的利益、安全與價值,中方透過一系列廣泛的政治、經濟和軍事手段來增加全球影響力並投射實力,北約點名中國掌握關鍵科技和產業部門、關鍵基礎建設、戰略物資和供應鏈,強化影響力;甚至在太空、網路和海洋領域致力於顛覆國際秩序。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)29日舉行背景簡報表示,盟國對中國若干作為的憂慮越來越大,包含中方的不公貿易作為、強迫勞動、盜竊智慧財產權,以及她在印太地區和全球範圍內的霸凌與脅迫作為。

北約稱,盟國將合作解決「中國對歐洲-大西洋安全造成的系統性挑戰」,仍願意與中國維持建設性往來;雖不能將俄羅斯視為北約夥伴,也願意與莫斯科保持開放的溝通管道,北約無意尋求對抗,或對俄國造成任何威脅。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)與西班牙外交部長阿爾巴雷斯(Jose Manuel Albares)參加北約公共論壇也談到中國。布林肯說,「我們第一次將『中國』作為戰略概念的要點之一,這是所有北約國家都關心的問題,不是尋求衝突,而是確保能維護以規則為基礎的國際秩序。」

布林肯說,若中國試圖挑戰國際秩序,北約將挺身而出。

北約29日發布2022戰略概念,劍指中俄。圖為習近平與普亭結成聯盟。(美聯社) ussia China FILE - Chinese President Xi Jinping, center left, and Russian President Vladimir Putin, center right, enter a hall for talks in the Kremlin in Moscow, Russia, June 5, 2019. Amid the soaring tensions over Ukraine, President Vladimir Putin is heading to Beijing on a trip intended to help strengthen Russia's ties with China and coordinate their policies amid Western pressure. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, File)